Le caratteristiche del neofascismo

Il loro percorso per uscire dalla crisi e il loro programma politico nel complesso mostrano una chiara scommessa del neofascismo sul neoliberismo, che li distingue dal flirt con gli aspetti sociali che inizialmente caratterizzava i fascismi del XX secolo.

Di Enrique Javier Díez Gutiérrez* – Mundo Obrero

Come denunciavano Albert Camus e Thomas Mann in una dichiarazione del 1947, il fascismo è una forma di politica utilizzata dai demagoghi il cui unico obiettivo è l’esercizio e l’espansione del proprio potere, per cui sfruttano il risentimento, indicano capri espiatori, incitano all’odio, nascondono un vuoto intellettuale dietro slogan e insulti stridenti e trasformano l’opportunismo politico in una forma d’arte con il loro populismo fatto di semplici slogan e mantra ripetitivi. Vediamo che il neofascismo attuale integra queste caratteristiche, ma ne aggiunge alcune nuove e altre che sono proprie del momento attuale in cui viviamo.

Il neofascismo raccoglie elementi sostanziali della tradizione classica del fascismo: la proprietà privata e i valori tradizionali della nazione; il richiamo a un passato mitico (sia esso l’impero coloniale «conquistato» e perduto o la dittatura franchista come periodo di stabilità e prosperità nella Spagna nazionalcattolica); la ricerca di capri espiatori a cui attribuire tutti i mali e contro cui concentrare tutto il rancore per ottenere il confronto antagonistico tra un noi contro un loro; la lotta contro la presunta islamizzazione dell’Europa; la bandiera dell’ordine pubblico, del controllo sociale, dell’autorità e della disciplina (sia con l’insistenza sulla prigione permanente rivedibile o il sostegno alle leggi bavaglio).

Ma accanto a questi assi classici del fascismo (patria, bandiera, impero, ordine…), il neofascismo aggiunge attualmente la sua lotta contro la globalizzazione e il recupero dell’ultranazionalismo (rivendicando meccanismi protezionistici contro le “imposizioni” degli organismi internazionali); la sua “battaglia culturale” contro il marxismo e il comunismo, ora mutati, secondo loro, in quella che definiscono “ideologia di genere” e femminismo “suprematista” (denunciando le leggi contro la violenza di genere); assume le teorie del complotto [1] e utilizza bufale e fake news (sia che si tratti del finanziamento venezuelano e iraniano a Podemos o dell’invasione musulmana); ricorre al vittimismo omoidentitario (sostenendo che i tori e i cacciatori sono oppressi dal “totalitarismo animalista”, che gli uomini sono terrorizzati dalle leggi sull’uguaglianza o che i cattolici sono emarginati dal laicismo); si manifesta contro la «dittatura del politicamente corretto» (provocando in aspetti che fino a poco tempo fa erano impensabili); e difende persino l’omofobia e l’ecofascismo, ma soprattutto il modello neoliberista.

Ma, soprattutto, ciò che lo rende radicalmente diverso dal fascismo classico è che integra l’ideologia neoliberista (Pavón, 2020). Fanno appelli esaltati in cui si difendono come paladini della «libertà» individuale e dell’imprenditorialità (degli imprenditori) contro l’egualitarismo e l’organizzazione collettiva (mostrando il loro antisindacalismo, l’opposizione ai movimenti sociali e a qualsiasi forma di organizzazione che rivendichi la giustizia sociale, cosa che considerano un «inventato dalla sinistra che promuove la cultura dell’invidia»). Coniugano così un programma economico radicalmente neoliberista con il più stantio neoconservatorismo sociale.

La loro via d’uscita dalla crisi e il loro programma politico nel complesso mostrano una chiara scommessa del neofascismo sul neoliberismo, che li distingue dal flirt con gli aspetti sociali che inizialmente caratterizzava i fascismi del XX secolo. L’estrema destra ha formato varie coalizioni politiche tra il potere finanziario, il grande capitale, gli intellettuali neoconservatori, i “libertari” e gli anarcocapitalisti e i media da loro finanziati, riuscendo così a diffondere le proprie proposte a livello globale e in diversi scenari.

«I danni causati dal neoliberismo (disuguaglianza, impoverimento, precarietà, paura, risentimento, sfiducia nella democrazia) hanno preparato il terreno per l’emergere di un nuovo fascismo che, lungi dal combattere il neoliberismo che ne è la causa, si offre a esso per portare la sua egemonia ancora più lontano» (Guamán et al., 2019, p. 7). Il neoliberismo e il neofascismo costituiscono quindi due espressioni indissociabili tra loro della stessa configurazione attuale del sistema capitalista.

In definitiva, il neofascismo attuale è profondamente neoliberista: la sua bandiera è anche quella dello Stato minimo, tranne, ovviamente, per quanto riguarda il controllo da parte delle forze dell’ordine e il rafforzamento dell’esercito. Rifiutano qualsiasi regolamentazione statale volta ad attenuare alcuni degli effetti più distruttivi del capitalismo, definendola comunismo, socialismo o populismo di sinistra. Considerano qualsiasi impresa pubblica come una “bancarella” (ad eccezione di quelle che danno occupazione e remunerazione ai propri dipendenti), opponendosi con veemenza alle imposte progressive, al controllo dei grandi oligopoli o all’imposizione di tasse sulla libera circolazione dei capitali. Rifiutano la proprietà pubblica nei settori dell’istruzione, della sanità, dei servizi sociali, dei trasporti, delle infrastrutture, dello sport e della cultura, e sostengono la loro trasformazione in attività commerciali, sostenendo che in questo modo ci saranno «più opzioni in libertà».

Il neofascismo non mette in discussione i paradisi fiscali né coloro che fanno affari senza pagare le tasse dovute. Scommettono sulla riduzione delle tasse sul capitale e sulle privatizzazioni nei settori strategici, perché applaudono il «libero mercato». Denunciano in modo assurdo come «castrochavisti» leader come Joe Biden, Pedro Sánchez o Alberto Fernández perché non sono sufficientemente neoliberisti. Accusano di «terrorismo» chi suggerisce che le grandi fortune paghino l’1% per uscire dalla crisi con una distribuzione più equa e, naturalmente, invitano a combattere il «comunismo internazionale» e a lottare contro qualsiasi proposta che implichi una distribuzione equa delle risorse e dei beni, poiché, come abbiamo già visto, la giustizia sociale è un’invenzione dei risentiti della sinistra. È come se il capitalismo fosse l’unica cosa sacra per loro. Infatti, nessuno dei grandi movimenti neofascisti odierni mantiene posizioni che mettono in discussione il capitalismo. Il discorso neoliberista è finito per essere visto dal neofascismo come una condizione naturale e normale della società futura (Ramos, 2021).

Come sostenevano Walter Benjamin o Bertolt Brecht, non è possibile affrontare il fascismo senza considerare il capitalismo. Il suo superamento definitivo passa attraverso il superamento del sistema capitalista.

Per questo motivo, come sostenevano Walter Benjamin o Bertolt Brecht, non è possibile affrontare il fascismo senza considerare il capitalismo. Il suo superamento definitivo passa attraverso il superamento del sistema capitalista. Finché esisterà il capitalismo, il fascismo non scomparirà mai definitivamente.

Infatti, il neofascismo non ha nulla di antisistema, ma costituisce il piano B autoritario del sistema. Quando i poteri economici vedono la possibilità reale che vengano attuate politiche fiscali progressive, che il mercato venga regolamentato, che le imprese strategiche vengano rinazionalizzate, che vengano applicate riforme agrarie o che possano essere stabilite misure efficaci per una reale distribuzione del reddito, minacciando le loro tradizionali posizioni di potere e privilegio, calano il sipario della finzione democratica formalmente assunta e riemerge il fascismo, dimenticando persino i minimi consensi democratici.

Sulla scacchiera della geopolitica, il neofascismo svolge una funzione chiave: quella di nascondere le vere radici dell’ingiustizia sociale e delle crisi, neutralizzando così la possibilità che venga messa in discussione la responsabilità delle élite economiche e finanziarie. Ciò che fa l’estrema destra è seminare discordia tra i perdenti del modello neoliberista, alimentando, da un lato, l’orgoglio di sentirsi superiori e, dall’altro, incanalando la rabbia popolare verso i gruppi più vulnerabili. Il neofascismo incita all’odio e alla rabbia, non contro i responsabili della disuguaglianza, ma contro coloro che ne soffrono. Così, mentre si alimenta la guerra tra poveri, chi detiene il potere continua a spartirsi la torta e la frattura sociale si accentua.

Un’altra caratteristica che differenzia il neofascismo attuale dal fascismo classico è che può coesistere, almeno per il momento, con le istituzioni rappresentative del modello liberale e con le istituzioni giuridiche dello Stato di diritto. Naturalmente, svuotate di contenuto e parassitate, lasciandole nella sfera puramente formale. La politica di sterminio del regime sionista israeliano contro il popolo palestinese convive con gli ordini di arresto del suo presidente e del suo ex ministro della difesa da parte della Corte penale internazionale e con la dichiarazione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite che definisce genocidio l’offensiva di Israele a Gaza. Le 35.000 persone morte e scomparse nel Mediterraneo negli ultimi 25 anni – fonti indipendenti parlano del doppio – e il cimitero clandestino di migranti nel deserto del Sahara di dimensioni incalcolabili convivono con la legge spagnola sull’immigrazione e il sistema Frontex per le attività di controllo alle frontiere esterne dell’UE. Questi non sono fatti isolati, ma rispondono a una logica globale che si configura come un nuovo spazio neofascista, che si distingue per la sua istituzionalità e la sua costruzione graduale e sempre più articolata e organizzata, dove l’impunità dei fatti convive con una legalità istituzionale travolta dalle atrocità provocate dal neofascismo senza che queste abbiano quasi alcuna conseguenza.

Il neofascismo non ha nulla di antisistema, ma costituisce il piano B autoritario del sistema.

Occorre inoltre considerare un’altra delle caratteristiche nuove dell’attuale neofascismo. Si tratta della sua organizzazione e coordinamento a livello globale, che ha dato vita a quella che è stata definita un’Internazionale Reazionaria o Neofascista (Jarquín-Ramírez & Díez-Gutiérrez, 2024). L’estrema destra non è più solo una serie di partiti isolati che non hanno quasi alcun peso nell’Unione Europea, in America Latina o negli Stati Uniti, ma sta crescendo. In Europa, come abbiamo visto, rappresenta il 25% dell’elettorato e sta entrando sempre più nei governi. Non dimentichiamo che, dal 2021, oltre che in Ungheria e Polonia, negli ultimi anni è arrivata ai governi della Repubblica Ceca, dell’Italia, della Svezia, dove sostiene esternamente il governo, della Finlandia, dei Paesi Bassi e della Croazia. In Francia, grazie alla sua astensione, il governo rimane in piedi. Negli Stati Uniti è tornato Trump. In Argentina, Milei governa e applica la sua “motosega” a tutto ciò che è pubblico e progressista. E tutti loro si riuniscono periodicamente per sostenersi a vicenda e mettere in comune le loro linee strategiche e di azione politica.

La Conferenza Politica di Azione Conservatrice (CPAC) è un incontro periodico organizzato dall’American Conservative Union (ACU) dal 1974. Con il passare del tempo e un evidente processo di internazionalizzazione, è diventato gradualmente un punto d’incontro della nuova destra, della vecchia destra, dell’alt-right e dell’estrema destra attuale a livello globale. È un evento che riunisce leader mondiali legati a questo pensiero, centinaia di organizzazioni, migliaia di attivisti e milioni di spettatori attraverso i media. Ha storicamente svolto un ruolo chiave nell’articolare la confluenza di politici, intellettuali pubblici, strateghi e attivisti al fine di costruire relazioni e mescolare agende diverse. Il CPAC è attualmente diventato uno spazio di incontro globale e un forum praticamente obbligatorio per le diverse espressioni dell’estrema destra globale. L’elenco degli invitati all’edizione 2022 a Città del Messico comprendeva José Antonio Kast, ex candidato alla presidenza del Cile; Eduardo Bolsonaro, figlio dell’ex presidente del Brasile Jahir Bolsonaro; Santiago Abascal, leader di VOX in Spagna; Ted Cruz, senatore repubblicano ultraconservatore del Texas, negli Stati Uniti; Steve Bannon, noto stratega politico dell’estrema destra statunitense, e Javier Milei, attuale presidente dell’Argentina.

Allo stesso modo, a metà del 2024 si sono svolti a Madrid due eventi cruciali per il neofascismo. Il primo evento, “Madrid Europa Viva 24”, organizzato da VOX e dai Conservatori e Riformisti Europei (ECR), ha riunito politici di estrema destra di tutto il mondo: il presidente argentino Javier Milei, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, l’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e la presidente del governo italiano Giorgia Meloni, tra gli altri. Il secondo è stato l’incontro regionale del think tank Atlas Network denominato “Europe Liberty Forum 2024”, organizzato dalla Fondazione per il Progresso della Libertà (Fundalib), un think tank di Madrid associato ad Atlas Network. La coincidenza di entrambi gli eventi è sintomatica della crescente organizzazione dell’estrema destra a livello politico-elettorale sia in Europa che a livello mondiale in un’Internazionale reazionaria o neofascista (Jarquín-Ramírez & Díez-Gutiérrez, 2024).

* Professore all’Università di León. Autore di “Pedagogia antifascista” (Octaedro, 2022)

e “Guerra cognitiva e culturale: chiavi per combattere l’ascesa del neofascismo” (La Vorágine, 2025).

Note

1 Ad esempio, la teoria cospirativa del grande rimpiazzo, secondo la quale alcune élite mondialiste starebbero lavorando da anni per sostituire la popolazione europea con migranti provenienti soprattutto dall’Africa e dall’Asia, generalmente di origine musulmana. Nessuno nei media generalisti o in parlamento osava dirlo fino a poco tempo fa, perché era qualcosa di inaccettabile. Ora lo sentiamo spesso, e non solo dalla bocca dei leader di estrema destra. La normalizzazione dell’estrema destra deriva anche dalla battaglia culturale, soprattutto sui social media, ed è evidente nei risultati che abbiamo ora

https://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/le-caratteristiche-del-neofascismo