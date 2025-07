Campo umanitario o campo di concentramento? Il vero volto della Gaza Humanitarian Foundation

Zela Santi

La Gaza Humanitarian Foundation, creata da una società di consulenza legata a Israele, prepara un’area recintata per 600.000 palestinesi: un campo “umanitario” sotto controllo militare. Più che aiuto, è deportazione mascherata.

La Gaza Humanitarian Foundation e il progetto del “campo umanitario”: una strategia di deportazione di massa

Nel cuore della tragedia palestinese in corso a Gaza, un nuovo capitolo si sta scrivendo sotto la maschera dell’assistenza umanitaria. La cosiddetta Gaza Humanitarian Foundation (GHF), istituita di recente, è stata presentata come un ente volto alla distribuzione di aiuti umanitari nei territori devastati.

Tuttavia, dietro la facciata della solidarietà si cela una realtà ben più inquietante: un progetto che prevede la costruzione di un’area di internamento per 600.000 palestinesi, ufficialmente denominata “Humanitarian Transit Area”, ma che molti analisti e osservatori internazionali identificano come un vero e proprio campo di concentramento moderno.

La GHF opera attualmente come principale veicolo di distribuzione di beni primari nella Striscia. I suoi punti di raccolta, spesso situati in zone di transito forzato, si sono trasformati in luoghi di terrore: centinaia di civili, costretti dalla fame e dalla mancanza di risorse, si avvicinano a camion e postazioni senza sapere se ne usciranno con un sacco di farina o un proiettile in corpo.

Vi sono numerose testimonianze e video che documentano l’uso sistematico della violenza da parte delle forze israeliane nei pressi di questi punti di raccolta, con atti di cecchinaggio e bombardamenti che seminano il panico tra la popolazione affamata.

Tuttavia, le implicazioni più gravi emergono analizzando l’origine e la struttura della stessa Gaza Humanitarian Foundation. A differenza delle tradizionali organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale, la GHF è un ente privato che agisce al di fuori del perimetro del diritto umanitario codificato, in particolare senza alcuna garanzia di neutralità o indipendenza.

Secondo un’inchiesta del Financial Times, la fondazione è stata creata su impulso della Boston Consulting Group, una delle principali multinazionali di consulenza strategica, già incaricata dal governo israeliano di elaborare scenari per la “riqualificazione” postbellica di Gaza.

Uno di questi scenari, ritenuto tra i più controversi, prevede la riconversione della Striscia in un’area turistica, bonificata e “normalizzata”, ma privata della sua popolazione originaria. In questa prospettiva, la costruzione di un’area recintata, sorvegliata e isolata per centinaia di migliaia di sfollati palestinesi non rappresenta un intervento emergenziale, bensì l’anticamera di una deportazione strutturata, pianificata e mascherata da misura umanitaria.

Il progetto del campo – dal costo stimato di 2 miliardi di dollari – si configura come un’operazione di contenimento su larga scala. Gli spazi saranno gestiti da imprese private, ma sotto controllo diretto dell’esercito israeliano (IDF), con accesso regolato a cibo, acqua e servizi essenziali. L’obiettivo dichiarato è la “protezione dei civili”, ma la logica sottostante è quella dell’esclusione sistematica: trasferire, isolare, rendere invisibili i sopravvissuti palestinesi, rimuovendoli definitivamente dal tessuto geografico e politico della regione.

Il lessico adottato – “umanitario”, “transito”, “assistenza” – non è casuale. Esso rientra in quella che lo storico Luciano Canfora definirebbe neolingua del potere, un linguaggio che trasforma la violenza in tutela, la segregazione in ordine, la repressione in aiuto. In tal senso, l’uso della parola “Humanitarian” nel nome della fondazione richiama sinistramente altre falsità storiche: come la famigerata scritta “Arbeit macht frei” posta all’ingresso di Auschwitz.

Il parallelo, sebbene scioccante, è indicativo del livello di perversione semantica a cui si è giunti. In nome dell’“umanità” si stanno progettando strutture di detenzione e annientamento etnico, mentre l’Occidente, pur conoscendo le dinamiche in atto, tace o collabora. La Gaza Humanitarian Foundation rappresenta dunque non una risposta alla crisi, ma uno strumento funzionale alla sua trasformazione in regime permanente di disumanizzazione

https://www.kulturjam.it/in-evidenza/campo-umanitario-o-campo-di-concentramento-il-vero-volto-della-gaza-humanitarian-foundation