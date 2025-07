Due pesi, due misure: l’ipocrisia USA tra terroristi assolti e difensori dei diritti sanzionati

Foro rielaborata

Nel giro di pochi giorni Washington ha revocato le sanzioni a un ex leader jihadista e si prepara a colpire Francesca Albanese, relatrice ONU sulla Palestina. Un cortocircuito etico e politico che interroga le coscienze di tutto l’Occidente.

C’è una linea sottile – e sempre più sfocata – tra la lotta al terrorismo e la salvaguardia degli interessi geopolitici. Una linea che, negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno calpestato senza esitazione, dando al mondo intero una lezione di realpolitik tanto brutale quanto incoerente.

Da un lato, Washington ha rimosso il Fronte al-Nusra, branca siriana di al-Qaeda, dalla lista delle organizzazioni terroristiche straniere, revocando contestualmente le sanzioni nei confronti di Ahmad al-Shara, noto con il nome di battaglia Abu Muhammad al-Julani, figura chiave del jihadismo mediorientale. L’uomo che per anni è stato considerato uno dei principali nemici dell’Occidente, oggi viene derubricato a ex miliziano, forse “utile” nel nuovo scacchiere siriano.

Dall’altro lato, a pochi giorni di distanza, la stessa amministrazione statunitense ha annunciato l’intenzione di imporre sanzioni personali a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Il suo crimine? Aver detto ciò che molti tacciono: che a Gaza si sta consumando una tragedia umanitaria di proporzioni immani, che la comunità internazionale – per interessi economici, strategici e ideologici – si rifiuta di fermare.

Francesca Albanese è una giurista, non un’attivista. È una figura indipendente, nominata dall’ONU, che ha il compito di monitorare e documentare le violazioni del diritto internazionale. Eppure, a quanto pare, questo non basta a proteggerla. Le sue parole – precise, fondate, coraggiose – sono diventate intollerabili per chi pretende il monopolio della verità.

La contraddizione è lampante. Si tolgono le sanzioni a un ex jihadista, e le si impongono a chi denuncia crimini di guerra. Si premiano i silenzi e si punisce la trasparenza. La lotta al terrorismo, un tempo cavallo di battaglia della politica estera americana, si piega oggi a logiche opache e funzionali a un equilibrio di potere che nulla ha a che vedere con la giustizia.

Ma c’è di più. La scelta di colpire una relatrice delle Nazioni Unite rappresenta un attacco diretto all’indipendenza delle istituzioni internazionali. Significa delegittimare chi osserva, analizza e riferisce in base ai fatti, solo perché quei fatti non si adattano alla narrazione ufficiale.

Tutto questo avviene mentre Gaza brucia, mentre migliaia di civili – in larga parte donne e bambini – muoiono sotto le bombe, mentre la diplomazia tace o balbetta. In un contesto simile, colpire chi denuncia non è solo un atto di ipocrisia: è un’aggressione morale contro la verità.

La domanda che ci dobbiamo porre è semplice e terribile: quale futuro ha un ordine internazionale in cui chi uccide viene riabilitato, e chi difende viene punito?

Le coscienze occidentali possono davvero accettare tutto questo senza reagire?

La risposta non riguarda solo Francesca Albanese. Riguarda la credibilità dell’intero sistema di valori su cui l’Occidente pretende di fondarsi. Un sistema che oggi mostra crepe profonde, forse irreparabili.