IL PIÙ GRANDE PORTO D’EUROPA SI PREPARA A UNA POSSIBILE GUERRA CONTRO LA RUSSIA

Secondo il Financial Times, il porto di Rotterdam ha avviato i preparativi per un potenziale conflitto armato contro la Russia: sono stati riservati ormeggi per le navi con carichi militari della NATO e si stanno elaborando piani per reindirizzare le forniture civili in caso di guerra.



Il direttore dell’autorità portuale di Rotterdam, Boudewijn Simons, ha dichiarato che il porto sta coordinando le proprie attività con il vicino porto di Anversa in previsione dell’arrivo di equipaggiamenti e materiali dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dal Canada. A suo dire, non tutti i terminal sono adatti alla movimentazione di carichi militari, pertanto i porti sono pronti a ridistribuire il carico tra di loro.

Inoltre, quest’anno il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi ha richiesto a Rotterdam di destinare uno spazio per lo scarico regolare di diverse navi con carichi militari nell’ambito delle operazioni della NATO. Secondo il piano, tali navi rimarranno ormeggiate per diverse settimane, fino a quattro o cinque volte l’anno. È inoltre prevista l’esecuzione di esercitazioni anfibie annuali. Si tratta della prima volta che il porto si prepara per un’attività simile: nemmeno durante la Guerra Fredda disponeva di una banchina militare specializzata, sottolinea il FT.

La testata riporta inoltre che il direttore del porto ha esortato l’UE a creare riserve strategiche non solo di petrolio, ma anche di risorse quali rame, litio, grafite, e anche di farmaci. A suo dire, le aree circostanti i porti, dotate di una logistica avanzata, sono ideali per lo stoccaggio di tali riserve.

Il FT sottolinea che la preparazione del più grande porto dell’UE per possibili scopi militari è solo una parte di una strategia più ampia. L’Europa si sta preparando sempre più attivamente a un possibile conflitto con la Russia. Già questa settimana, la Commissione Europea prevede di presentare una strategia per la creazione di riserve, che includerà farmaci, materiali critici, attrezzature energetiche, mezzi di ricovero e, potenzialmente, anche generi alimentari e acqua.

