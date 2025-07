Nei giorni scorsi Gianfranco Pasquino attraverso un suo intervento ha risollevato il tema del rapporto tra cultura e politica rivolgendosi alla sinistra italiana nella sua complessità e rilevando un vero e proprio deficit nella riflessione strategica e nella stessa dimensione della ricerca di valori le cause delle imperanti divisioni non risolvibili attraversi meccanismi di alleanza appoggiati semplicisticamente sulla dimensione politicista.

Sulla base di questo importante stimolo abbiamo allora provato ad entrare un poco nel merito della delicata (e annosa) questione.

La sinistra italiana, quella “storica” che aveva contribuito in maniera determinante alla Liberazione e nell’Assemblea Costituente, è stata da molto tempo colpita al cuore da fenomeni di vera e propria involuzione dell’agire politico.

Forze politiche radicate profondamente sul territorio attraverso ramificate strutture organizzate hanno prima ceduto sul piano culturale (pensiamoalla personalizzazione e alle logiche del maggioritario e della governabilità ad ogni costo) e poi su quello concreto della presenza sociale e politica, lasciandosi dietro di sé un vuoto che prontamente, come vogliono leggi immutabili, è stato riempito con i veleni dell’antipolitica e della sua degenerazioni autocratiche, sovraniste, nazionaliste. Veleni cui hanno contribuito il deficit democratico accumulato dall’Unione Europea e l’arretramento delle democrazie liberali nei loro storici “punti alti”.

Il fenomeno, naturalmente, come abbiamo già richiamato ha assunto dimensioni sovra-nazionali (anche in conclusione di un ciclo nel corso del quale era stata accelerata l’idea di cessione di sovranità dello stato-nazione) ma nello specifico del “caso Italiano” (quello delle anomalie positive del ’68 più lungo perché intrecciato tra studenti e operai, e della presenza del più grande partito comunista d’Occidente pilastro della democrazia repubblicana) ha palesato una valenza del tutto particolare, al punto da farci pensare dell’esistenza di rischi seri di involuzione autoritaria mentre si evidenzia una “fragilità degenerativa” dell’insieme del sistema politico.

L’aggregazione dei soggetti agenti all’interno delle grandi contraddizioni della modernità ma anche, e soprattutto, da un recupero nel rapporto tra cultura e politica, dalla ricostituzione di un nucleo intellettuale all’altezza e ramificato in vari settori della vita non soltanto del Paese ma a dimensione internazionale.

Un nucleo intellettuale che recuperi l’idea di una politica considerata anche come oggetto di studio e sede di riflessione sulle grandi prospettive epocali, sulla storia, sull’approfondimento del pensiero politico.

Per questo motivo seguiranno considerazioni di merito rivolte proprio all’aspetto dello studio del pensiero politico, invitando coloro che non intendono abdicare dall’impegno nascondendosi (come sempre più spesso purtroppo accade) dalla loro identità a riflettere attorno a questo elemento.

Dalla “filosofia della prassi” gramsciana va ripresa in pieno l’idea di fondo del ruolo dell’intellettuale: “Elemento vitale del partito politico è l’unità di teoria e pratica. Questo, però, non è un problema filosofico ma, una “quistione” che deve “essere impostata storicamente, e cioè come un aspetto della quistione politica degli intellettuali”.

Gramsci si pone quindi il problema di elaborare una teoria generale della funzione e del ruolo degli intellettuali (a essa sono dedicate le note raggruppate nel Quaderno 10), il cui concetto principale è quello di “intellettuale organico”. Esso sta a indicare che gli intellettuali, contrariamente a come generalmente si autorappresentano, non costituiscono “un gruppo sociale autonomo e indipendente”, ma “ogni gruppo sociale, nascendo sul terreno originario di una funzione essenziale nel mondo della produzione economica, si crea insieme, organicamente, uno o più ceti di intellettuali che gli danno omogeneità e consapevolezza della propria funzione non solo nel campo economico, ma anche in quello sociale e politico” (ibid., p. 1513). Le funzioni degli intellettuali sono eminentemente “organizzative e connettive”, e dipendono dal ruolo che essi hanno in rapporto al mondo della produzione, all’organizzazione della società e dello Stato.

L’idea allora è quella di lavorare, con tutti gli strumenti disponibili, intorno al rapporto tra cultura e politica, un rapporto che accusa ormai da molti anni un deficit particolarmente vistoso, ridotto all’assemblaggio di un insieme di tecnicismi, in diversi campi da quello accademico per arrivare a quello istituzionale, laddove la politica appare ormai confusa con l’economicismo e con un giurisdizionalismo astratto nell’esercizio del potere.

Tutti questi elementi sono ancora del tutto validi anche in tempi di IA anche se vanno adattati al coacervo di contraddizioni operanti nella modernità che reclamano un mutamento di paradigma rispetto all’idea un tempo prevalente delle “magnifiche sorti e progressive”.

Si tratta di partire per una ricognizione di fondo, anche partendo dal proposito di sviluppare una “ricerca di parte”, con l’ambizione di ottenere il risultato di provocare una riflessione complessiva tale da superare le settorializzazioni, gli schematismi oggi imperanti che, alla fine, hanno danneggiato non soltanto la qualità degli studi e delle ricerche, ma soprattutto la qualità dell’“agire politico” in un contesto nel quale

Il riferimento è rivolto a un pensiero politico in grado di esprimere interessi, finalità aspirazioni ben individuabili che, a partire da precisi punti di vista di soggettività determinate, è capace di interpretare le sfide reali della storia, e vi risponde in base a parametri e a esigenze di volta in volta mutevoli.

Serve legarsi a un filo conduttore, coscienti del fatto che ciò non significa che il pensiero politico si sia rivolto sempre ai medesimi problemi attraverso le medesime categorie.

Al contrario è necessario prestare grande attenzione e insistenza nel mettere in luce che, se è vero che i concetti politici sono la struttura-ponte di lungo periodo, l’asse portante della storia politica dell’Occidente (perché è dell’Occidente che si è chiamati a occuparci, sia pure giocoforza) è anche vero che solo le trasformazioni epocali, il mutare degli orizzonti di senso, il modificarsi catastrofico degli scenari sociali e politici, oltre che intellettuali, hanno consentito ai concetti politici di assumere di volta, in volta, il loro significato concreto.

Insomma, è necessario mettere in rilievo che la concretezza del pensiero politico consiste proprio nel fatto che esso aderisce alle drammatiche discontinuità dell’esperienza storica, e anzi le riconosce, le interpreta, le mette in forma.

Probabilmente quello che stiamo attraversando è proprio uno di quei momenti storici.

Si deve avere fiducia, ed è questa l’unica nota di ottimismo permessa, nell’importanza e nell’efficacia formativa della storia del pensiero politico, nel suo senso più vasto.

Si tratta di tornare alla capacità di fornire strumenti per interpretare lo spessore storico e concettuale, per decifrare i momenti di crescita e di crisi, di dramma e di trionfo, di chiusura localistica e di apertura universale della nostra civiltà intellettuale e politica: tutto il contrario dell’impreparazione improvvisata che appare di scena oggi nell’arena del sistema politico italiano.