I dazi USA all’UE? Un ricatto economico. E noi paghiamo la cieca fedeltà atlantista

Gli Stati Uniti si preparano a colpire l’Unione Europea con nuovi dazi fino al 30% su alcuni beni strategici, tra cui acciaio, alluminio e, in prospettiva, anche prodotti agricoli e componenti industriali. Una mossa che ha il sapore della rappresaglia e dell’intimidazione, in perfetto stile “America First”. Ma la vera domanda da porsi è: come siamo arrivati a questo punto? E soprattutto, chi ci ha portati qui?

Fedeltà cieca all’alleato sbagliato

Per anni l’Unione Europea ha scelto di legarsi mani e piedi agli Stati Uniti, considerandoli non solo un alleato strategico, ma l’unico partner degno di fiducia. In nome di questa presunta fratellanza transatlantica, Bruxelles ha seguito Washington in ogni sua crociata: sanzioni alla Russia, distacco dalla Cina, sottomissione militare tramite la NATO, acquisto di gas liquefatto americano a prezzi stellari.

Il tutto, rinunciando alla propria sovranità strategica ed economica, chiudendo i rapporti con potenze emergenti e accettando una dipendenza energetica e commerciale che oggi ci esplode in faccia.

L’Europa che non diversifica, ma obbedisce

Mentre Cina, India, Brasile, Turchia e altri paesi costruivano una rete multipolare di relazioni, l’Europa ha scelto il campo unico e cieco. Ha demonizzato chi non rientrava nei parametri imposti da Washington, bollando come “autocrazie” paesi con cui avrebbe potuto (e dovuto) mantenere un equilibrio di interessi.

Oggi quella scelta mostra tutta la sua debolezza. La nostra industria è sotto attacco, la nostra agricoltura soffre, i prezzi energetici sono alle stelle, e gli Stati Uniti — quegli stessi amici che dicevano di volerci proteggere — non esitano a usare il bastone dei dazi per metterci in ginocchio.

I veri responsabili? I nostri governanti

Non è colpa di Biden, né di Trump. L’America fa i suoi interessi, come ha sempre fatto. La colpa è dei nostri governanti, che per decenni hanno scelto di non scegliere. Che hanno rinunciato a una politica estera autonoma, a una strategia industriale europea, a una voce propria nel mondo.

Oggi paghiamo il conto di quella viltà. Non abbiamo amici, né alleati: abbiamo padroni. E siamo solo all’inizio. Perché senza una svolta radicale — economica, diplomatica e culturale — l’Europa continuerà a essere un continente vassallo, buono solo per pagare e obbedire.

Conclusione

I dazi americani non sono solo una questione economica: sono uno schiaffo politico. Ci ricordano che la sovranità si conquista, non si delega. E che la fedeltà cieca, in geopolitica, si paga sempre a caro prezzo. Sta a noi decidere se continuare a piegare la testa o iniziare, finalmente, a rialzarla.