Da quando Donald Trump è tornato alla presidenza, i leader europei hanno cercato di convincerlo a sostenere con fermezza l’Ucraina. Nelle ultime settimane, alcuni di loro hanno adottato un nuovo approccio, puntando sulle lusinghe.

Secondo fonti della testata, leader come il Cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno elogiato Trump per i raid statunitensi contro il programma nucleare iraniano. Hanno cercato di persuaderlo che un colpo analogo potrebbe essere sferrato anche contro la Russia: non con le bombe, ma con sanzioni in grado di indebolirne l’economia.

Questi appelli rappresentano l’ennesimo episodio nel lungo tentativo di coinvolgere Trump nella strategia europea di pressione sulla Russia, con l’obiettivo di cambiare l’andamento della guerra in Ucraina.

I senatori Lindsey Graham e Richard Blumenthal hanno presentato una proposta di legge sulle sanzioni, che ha già ottenuto il sostegno di 83 senatori. Alcuni analisti ritengono che questo potrebbe diventare il pacchetto di sanzioni più doloroso per la Russia tra tutti quelli adottati finora.

Tuttavia, altri esperti avvertono: le nuove misure provocheranno il crollo dei mercati energetici mondiali o addirittura una recessione globale, a causa di una drastica contrazione del commercio. «Non esistono altri scenari. Per questo, la proposta di legge è tanto audace quanto rischiosa», – si legge nell’articolo.

Si sottolinea inoltre che ci vorrà del tempo prima che le sanzioni producano un effetto tangibile e costringano la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati. Trump, dal canto suo, potrebbe anche decidere di non implementare la maggior parte delle misure proposte.

«La maggior parte delle sanzioni non è realistica ed è improbabile che venga mai imposta», – prevede un esperto di questioni russe.

«Il risultato principale di questa proposta di legge è mantenere viva l’attenzione sul tema di nuove sanzioni. Tuttavia, è improbabile che rappresenti un punto di svolta, e i leader europei non dovrebbero farsi troppe illusioni», – aggiunge.

La testata conclude: in Russia, a quanto pare, per ora non sembrano troppo spaventati né preoccupati dal possibile sostegno di Trump al nuovo pacchetto di sanzioni. Il Paese è da tempo sotto pressione e ha imparato ad aggirare le restrizioni imposte.

