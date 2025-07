Molto rumore per nulla

Le montagne, come dicono i proverbi, partoriscono spesso un topolino. Mentre Rutte controlla di non essersi sporcato col sugo (foto) Trump annuncia sanzioni secondarie, che colpiranno dunque non tanto la Russia ma chi con lei commercia (tipo Cina e India, per dire, oltre a tre quarti di mondo) se non si arriverà a un accordo di pace entro 50 giorni. Per quanto riguarda la questione degli armamenti, che poi è il motivo della presenza di Rutte alla Casa Bianca, è stato annunciato ufficialmente quello che avevamo già capito e scritto da un pezzo: gli USA invieranno armi di ogni tipo e le pagheranno gli stati europei. Del resto, come ha sempre detto Trump, questa è la guerra di Biden, non la sua, e soprattutto è la guerra dell’Europa. Sono loro, dice, che pensano che sia una cosa importante, non certo gli USA che hanno un oceano di mezzo. Chiaro, no?

