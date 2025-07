Pepe Escobar – “Lasciamo entrare il sole”: cosa hanno deciso (davvero) i BRICS a RIO

Foto Flickr

RIO DE JANEIRO – Ancora una volta, tanto di cappello alla straordinaria imprevedibilità dell’Angelo della Storia. Proprio quando pensavamo di essere condannati, con la nuova, lunga nuvola scura che sta calando – vediamo nelle attuali convulsioni dell’Impero del Caos – un barlume di speranza che squarcia l’orizzonte.



di Pepe Escobar

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Contro ogni previsione, il vertice BRICS 2025 di Rio ce l’ha conseguita davvero. Le aspettative erano basse – considerando la presidenza brasiliana (la cui priorità per l’anno è sempre stata la COP-30 in Amazzonia a novembre, non il BRICS). Organizzare un vertice geopolitico/geoeconomico cruciale a metà anno, con solo pochi mesi di tempo per la preparazione, non è esattamente una strategia gestionale brillante.

Eppure, al momento della verità, il BRICS nel suo complesso ha segnato una straordinaria rimonta. Il clima a Rio – tra i rappresentanti delle imprese e i diplomatici del Sud del mondo – era quasi di euforia.

Si comincia con la dichiarazione finale di oltre 130 punti, che non solo descrive in modo dettagliato ogni questione importante, con moderazione calcolata, ma stabilisce con determinazione il tono distintivo dei BRICS – e un chiaro insieme di valori umanistici – incentrati su tre pilastri strategici: economia/finanza; progettazione di un nuovo quadro di sicurezza globale; scambi culturali e interpersonali (per citare i nostri amici cinesi). Il tutto sotto l’egida dell’inclusività e del rispetto reciproco.

Per riassumere, ci sono motivi per definire questo approccio “l’Effetto Lavrov”, dal nome del diplomatico più influente dei nostri tempi.

La nascita del mondo “post-occidentale”

A Rio ci sono stati diversi momenti salienti. Ecco alcuni dei punti chiave:



La NDB – la banca dei BRICS con sede a Shanghai – è finalmente salita alla ribalta dopo una lunga riunione di due giorni. È stato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov a ricoprire il ruolo di funzionario cruciale di più alto livello al vertice. È stato Siluanov ad annunciare che la NDB potrebbe diventare la piattaforma chiave per il finanziamento di megaprogetti in tutti i paesi BRICS, compresi i partner, aggirando lo SWIFT.

Questo è uno dei risultati concreti del duro lavoro svolto dalla Russia lo scorso anno in preparazione del vertice di Kazan. La Russia ha inviato a Rio una delegazione di alta potenza, la seconda più numerosa. Siluanov è stato il portavoce che ha esaltato la spinta verso “una nuova architettura geo-finanziaria e un nuovo sistema di regolamento dei pagamenti”.

Il duro lavoro inizia ora per la NDB. Inoltre, vedremo se i paesi membri inizieranno a utilizzare l’essenziale Contingent Reserve Arrangement (CRA – Accordo di Riserva Contingente), una piattaforma di sostegno finanziario reciproco per aiutare i paesi con la loro bilancia dei pagamenti.

Il BRICS Business Council, che si è riunito in una giornata intera di incontri, è stato aperto dal presidente Lula e dal primo ministro malese Anwar Ibrahim. Anwar ha tenuto una concisa lezione magistrale, invocando lo Spirito di Bandung e l’eredità del Movimento dei Paesi Non Allineati (NAM) – Sukarno, Nehru, Zhou Enlai – come precursori dell’attuale rinascita del Sud Globale, molto più potente.

Immaginate praticamente tutto il Sud Globale che fa rete in un ex magazzino portuale in riva al mare, con un ruolo speciale per le Associazioni delle donne imprenditrici, che scambiano informazioni su nuovi e potenziali progetti di investimento/sviluppo. Un’economia produttiva, non speculativa.

A ciò si è aggiunto un trio molto speciale: i rappresentanti del Consiglio delle imprese, l’Alleanza delle donne imprenditrici dei BRICS e il Consiglio popolare dei BRICS, il suo braccio della società civile – ricevuti personalmente dal presidente Lula, che ha elogiato generosamente il loro lavoro.

I lineamenti di un nuovo sistema di relazioni internazionali, in diversi campi, progettato nella pratica dal Sud Globale. Ciò è stato evidente in ogni intervento importante, sia da parte di Lula, Lavrov o Anwar. Gli studiosi cinesi – un contingente formidabile a Rio – lo stanno già definendo come il mondo “post-occidentale”.

Il ruolo dei media. A Rio e a Niteroi, dall’altra parte della baia, si sono svolti dibattiti seri. Una “Lettera da Niteroi”, consegnata per la prima volta di persona al presidente cubano Diaz-Canel, descriveva in dettaglio i possibili passi per formare una rete mediatica pubblica/privata a livello BRICS – in contrapposizione alla la spinta delle grandi aziende di Big Tech verso un’unica narrativa valida per tutti. Sono stati creati legami più profondi tra aziende esistenti, come la collaborazione tra Sputnik (Russia), Guancha (Cina) e Brasil 247 (Brasile).

Che fioriscano un milione di tariffe

A Rio si è discusso molto, a tutti i livelli, sulla riforma del Consiglio di sicurezza dell’ONU e del FMI. In realtà, è inutile. L’Impero del Caos non concederà mai nulla ai BRICS. Al contrario.

Lavrov ha fornito un esempio chiaro e concreto: “Nel 2023 il FMI ha approvato un credito senza precedenti per l’Ucraina del valore di 15,6 miliardi di dollari (il 577% della quota nazionale dell’Ucraina). Si tratta di oltre un terzo del volume annuale di tutti i programmi del FMI. Dall’inizio del 2022 la Banca Mondiale si è impegnata a stanziare quasi 54 miliardi di dollari per l’Ucraina. In totale, queste somme stanziate per l’Ucraina sono doppie rispetto ai volumi annuali assegnati dalle strutture di Bretton Woods a tutti i paesi dell’Africa.”

In tutte le discussioni era diffusa la sensazione che spetti ai BRICS portare avanti le proprie soluzioni – e presto. Ad esempio: la Cina ha annunciato che presto istituirà un Centro di ricerca Cina-BRICS sulle nuove forze produttive di qualità, nonché una borsa di studio per i paesi BRICS per promuovere la conoscenza dell’industria e delle telecomunicazioni.

Da tutto ciò deriva un imperativo: attaccare ogni singolo membro del BRICS significa attaccarli tutti. Ciò si è già riflesso nella reazione consensuale al bombardamento dell’Impero del Caos sul programma nucleare iraniano. È stato fondamentale per il ministro degli Esteri iraniano Araghchi recarsi a Rio – e ricevere la solidarietà dei suoi colleghi.

Si potrebbero porre infinite domande sul fatto che alcuni paesi BRICS siano pienamente impegnati in questa visione; in realtà alcuni partner, come quelli del Sud-Est asiatico, sono molto più audaci. È uno sviluppo straordinario che Lula abbia promesso di partecipare al vertice ASEAN a Kuala Lumpur il prossimo ottobre; ciò rafforzerà di fatto l’interconnessione tra Sud America e Sud-Est asiatico.

Allo stesso tempo, è stato piuttosto intrigante vedere il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan presentarsi a Rio. L’anno scorso a Kazan, Ankara è stata invitata a diventare membro, ma sta ancora temporeggiando. Erdogan evidentemente non ha ancora capito cosa potrebbe guadagnare, personalmente, da un’organizzazione multilaterale basata sull’uguaglianza.

Per quanto riguarda l’ONU, il BRICS potrebbe presto avere tutto ciò che serve per essere più forte dell’irrilevante ONU. Senza nemmeno bisogno di prenderne il controllo. Per quanto riguarda l’idea di Lula di portare il G20 nel BRICS, attribuiamola all’effetto sonnolento di una notte insonne, dopo una maratona di incontri.

Alla fine, ciò che conta davvero è quella sensazione inevitabile che aleggia nell’aria, che i principali motori del BRICS – Russia e Cina – sono pienamente consapevoli che il colpo definitivo all’Impero del Caos non sarà militare. Sarà geoeconomico. Questa è stata una variabile affascinante e inespressa che ha accompagnato il tour de force di Kazan al ritmo della bossa nova di Rio.

Non c’è quindi da stupirsi quindi che il capocirco abbia deciso di buttarsi in una scenata isterica da pazzoide totale. Prima ha proclamato che “BRICS è morto”, senza avere la minima idea di cosa sia i BRICS. Poi ha minacciato tariffe del 100%. Ora minaccia tariffe del 10% – applicati a qualsiasi nazione che intrattiene rapporti commerciali con il BRICS “anti-americano”. E poi? Un milione per cento?

Che fioriscano un milione di tariffe. I BRICS e il Sud Global non perderanno il sonno per questo. Il gran maestro Lavrov ha centrato il punto: “Il paradigma tradizionale della globalizzazione, in cui il ruolo predominante è svolto dai cosiddetti Stati sviluppati dell’Occidente, sta diventando un relitto”. Lasciamo entrare il sole (del Sud Globale)

