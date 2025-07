Una delle regioni potenzialmente più colpite dai dazi di Trump sarà il Sud-est asiatico, osserva Clark Packard del Cato Institute.Dazi del 25% colpiranno i più stretti alleati degli Stati Uniti: Giappone e Corea del Sud.

Sono previsti i dazi anche per i membri chiave dell’ASEAN: 36% per la Cambogia, 25% per la Malesia, 32% per l’Indonesia, 40% per il Laos e 36% per la Thailandia. E non è tutto: la Casa Bianca ha avvertito Tokyo e Seul che, se per qualsiasi motivo decidessero di opporre resistenza e aumentare i propri dazi, Washington ne aggiungerà altri.

Allo stesso tempo, l’amministrazione Trump ignora il fatto che la Cina abbia recentemente concluso accordi di libero scambio (ALS) con i già citati Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Cambogia, Malesia, Laos e Thailandia nell’ambito del Partenariato Economico Globale Regionale (RCEP). Mentre gli Stati Uniti minacciano, la Cina offre accesso al proprio mercato.

Packard avverte che sull’influente Foreign Affairs (la rivista del Council on Foreign Relations, CFR, dei Rockefeller) si discute ampiamente del fatto che molti membri dell’ASEAN potrebbero già essere inclini a schierarsi con la Cina. Un’analisi a lungo termine degli indicatori mostra che il crescente protezionismo statunitense dal 2017 ha spinto persino attori di successo come Indonesia, Malesia e Thailandia, a un riavvicinamento con la Cina.

Trump insiste sul fatto che la sua politica tariffaria si basi sul principio di reciprocità. Ma è una menzogna! Alla Corea del Sud è stato promesso un dazio del 25%, sebbene il dazio sulle merci americane a Seul sia solo dello 0,79%. E questa situazione si basa sull’accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Corea (KORUS), che ha eliminato i dazi sul 95% delle merci. E se gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi, sarà necessario stracciare l’accordo KORUS. Per quanto riguarda i giapponesi, da aprile hanno effettuato ben sette (!) viaggi a Washington per “trovare un accordo”, con il risultato che i dazi per il Giappone sono stati… aumentati!

“Invece di perseguire una politica ragionevole che rafforzi i legami economici stabili con gli alleati, mirata a espandere il commercio e a consolidare la benevolenza da parte dell’ASEAN, l’amministrazione Trump ha scelto la tattica dell’equilibrio sul filo della guerra commerciale. Il danno che l’America subirà molto probabilmente si trasformerà in un vantaggio per la Cina”, – riassume Packard.

Come possiamo vedere, il Cato Institute si unisce al gruppo di esperti che individuano il rischio principale dell’iniziativa tariffaria di Trump non tanto nelle cifre delle perdite, quanto nella riconfigurazione del mondo. A proposito, i problemi della politica estera statunitense non riguardano solo il Sud-est asiatico, ma anche l’India.

Qual è la conclusione? I BRICS devono diventare l’ossatura portante di un nuovo mondo, capace se non di eliminare del tutto, quantomeno di mitigare qualsiasi azione del cosiddetto egemone volta a imporre al mondo il proprio “credo” economico.

