La Cina e i Paesi ASEAN concordano di accelerare le consultazioni sul Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale

Durante il vertice dei ministri degli Esteri Cina‑ASEAN a Kuala Lumpur, i Paesi hanno sottolineato la calma e la fiducia nella gestione del Mar Cinese Meridionale, impegnandosi ad accelerare le consultazioni per trasformare il Codice di condotta in uno strumento giuridicamente vincolante e conforme al diritto internazionale.

Global Times – 12 luglio 2025

Durante il vertice dei ministri degli Esteri Cina-ASEAN, le discussioni sul Mar Cinese Meridionale si sono fatte sempre più pacate e fiduciose. Rispetto ad altre aree marittime nel mondo, il Mar Cinese Meridionale è stabile, senza problemi riguardanti la libertà di navigazione e di sorvolo, ha dichiarato in un’intervista ai media il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, al termine dei lavori sabato a Kuala Lumpur.

Alcuni Paesi esterni alla regione continuano a immischiarsi negli affari del Mar Cinese Meridionale; sebbene quest’anno il loro discorso si sia visibilmente attenuato, non hanno smesso di interferire, come se desiderassero il caos in quest’area. I Paesi della regione sono sempre più consapevoli di questi “vecchi trucchi”, ha osservato Wang.

Durante l’incontro, Wang ha proposto di instaurare una nuova narrativa per il Mar Cinese Meridionale. Ciò significa che, invece di pensare subito ad attriti, conflitti o persino confronti – ha detto – bisogna porre l’accento su pace, stabilità e cooperazione. Questa, ha aggiunto, dovrebbe diventare la narrazione principale per il Mar Cinese Meridionale d’ora in poi. Attualmente, la Cina e i Paesi ASEAN stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo, ha spiegato Wang.

Esiste un Paese che sembra in parte discostarsi dagli altri, ma Wang si è detto fiducioso che alla fine comprenderà la situazione. Quando si agisce come pedina di qualcun altro, si finisce inevitabilmente per diventarne vittima, ha avvertito Wang.

La Cina e i Paesi ASEAN hanno concordato di elevare il “Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale” a una versione più sostanziale della “Dichiarazione sulla condotta delle Parti nel Mar Cinese Meridionale”, garantendo che il “Codice” sia efficace, sostanziale e conforme al diritto internazionale, ha riferito Wang.

Tutte le parti hanno inoltre accettato di impegnarsi per finalizzare il “Codice” entro il prossimo anno, come da programma. D’ora in avanti, la frequenza delle consultazioni aumenterà e il processo si farà più rapido. Siamo pienamente fiduciosi, capaci e saggi abbastanza da mantenere la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, eliminare le interferenze esterne e costruire insieme un mare di pace, amicizia e cooperazione, ha concluso Wang.

Venerdì, Wang ha ribadito la posizione della Cina sull’arbitrato sul Mar Cinese Meridionale durante i colloqui con i ministri degli Esteri ASEAN Plus, ha riportato Xinhua.

Questo “caso di arbitrato” presenta gravi lacune sia nella determinazione dei fatti sia nell’applicazione del diritto. È un atto che, sotto la bandiera della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), ne viola gli stessi principi. I danni arrecati alla pace, alla stabilità e all’ordine marittimo regionali sono sempre più evidenti, ha affermato Wang.

Dobbiamo domandarci: se si consente l’abuso dell’arbitrato obbligatorio, che significato hanno gli sforzi diplomatici? Dovremmo abbandonare le consultazioni bilaterali? Gli impegni assunti da tutte le parti nella Dichiarazione sulla condotta delle Parti nel Mar Cinese Meridionale conservano ancora validità? Il tema della sovranità territoriale e della delimitazione marittima viene presentato sotto forma mascherata di arbitrato. Le dichiarazioni di esclusione rese ai sensi dell’UNCLOS dalle varie parti vanno ancora rispettate?, ha chiesto Wang.

L’intesa raggiunta tra le Filippine e la Cina per risolvere le controversie attraverso il dialogo è ancora valida? Se per tutte le isole e le scogliere del Mar Cinese Meridionale non si applica il diritto del mare, bisognerebbe riscrivere la cartografia mondiale dei mari? Il “caso di arbitrato” si è chiaramente rivelato una manipolazione politica e dovrebbe essere consegnato alla pattumiera della storia, ha concluso Wang.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog