Albania, dopo le elezioni emerge la nuova sinistra

Foto da Sinistra in europe

L’11 maggio si sono tenute le elezioni generali in Albania. Sulla scheda elettorale erano elencati 11 argomenti elettorali (8 partiti e 3 coalizioni). Il partito al governo, il Partito Socialista [1] , ha ottenuto una vittoria devastante (53,27% del voto popolare; 83 seggi su 140), nella quarta elezione consecutiva dal 2013, nonostante il governo socialista sia stato segnato da enormi scandali di corruzione e da stretti legami con un’oligarchia crescente e potente.

Di Jani Marka – Transform! Europe

D’altro canto, il paese sta affrontando drammatici cambiamenti demografici, derivanti da altissimi tassi di emigrazione all’estero, bassi tassi di natalità, mobilità interna dal paese dalle città rurali e piccole ad alcuni grandi centri urbani, ecc. Inoltre, il tenore di vita dei cittadini sta peggiorando; in un indice pubblicato di recente, l’ Indice della Qualità della Vita per Paese 2025 , l’Albania si classifica all’ultimo posto. Allora, perché ha vinto il Partito Socialista?

Le elezioni in Albania possono essere suddivise in tre fasi: i mesi precedenti le elezioni, il giorno delle elezioni e i giorni successivi, quando vengono contati i voti.

La fase più problematica è quella dei mesi precedenti le elezioni. Il governo usa tutto il suo potere, formale e informale, per piegare la volontà di molti cittadini. Minaccia i dipendenti pubblici di votare per il partito al governo e di convincere i loro familiari a votare di conseguenza. D’altra parte, gioca al gioco del bastone e della carota con le piccole imprese, chiudendo un occhio sull’evasione fiscale se votano per il partito al governo, o minacciando di prendere provvedimenti contro di loro se non si adeguano. Inoltre, il governo ha un impatto notevole sui media mainstream perché intrattiene stretti rapporti con i loro proprietari oligarchici. Infine, ma non meno importante, nelle aree periferiche del paese il governo si avvale del supporto delle organizzazioni criminali per comprare voti e costruire relazioni clientelari con gli strati più poveri della popolazione.

Un altro problema è il finanziamento occulto dei partiti politici. Milioni di euro vengono investiti nella campagna elettorale, con pochissimi strumenti legali e istituzionali per rintracciarli e accertarne la legalità. Sono proprio queste somme colossali e informali, provenienti da fonti ignote, che non solo finanziano le sontuose campagne elettorali dei principali partiti, ma vengono anche utilizzate per la pratica dell’acquisto di voti, che in un paese povero come l’Albania gioca un ruolo decisivo nella manipolazione del risultato elettorale. Per citare solo alcuni dati tratti dal rapporto di revisione finanziaria della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni di quattro anni fa: nella campagna elettorale del 2021, solo per la pubblicità politica sui media, i partiti hanno speso in totale circa 6,5 milioni di euro e ne hanno dichiarato solo il 10%. Il Partito Socialista ha speso 2,4 milioni di euro e il Partito Democratico 1,9 milioni di euro, subendo multe rispettivamente di 55.000 e 7.000 euro. E questo solo per la pubblicità sui media: immaginate quanto costi una campagna politica per questi partiti. Anche nelle ultime elezioni si sono registrate accuse di finanziamento della campagna elettorale di alcuni candidati da parte della criminalità organizzata. Questo è un motivo di grande preoccupazione, ma non si tratta solo della questione dei soldi della criminalità organizzata. Il problema è anche che le stesse persone che finanziano la campagna del partito al governo sono le stesse che possiedono i media, che ottengono tutti i permessi di costruzione a Tirana e lungo la costa albanese, che hanno monopolizzato le principali risorse dell’economia – ovvero la cosiddetta oligarchia economica albanese, principale pilastro di questo sistema corrotto.

Comparativamente, il giorno delle elezioni e i giorni successivi sono meno problematici. Ciononostante, sono state segnalate irregolarità nel processo di conteggio dei voti. Le elezioni non sono ancora state formalmente certificate dalla Commissione Elettorale Centrale, poiché è ancora in corso un nuovo conteggio…

Lëvizja BASHKË (Movimento Insieme) – la nuova sinistra democratica entra in parlamento

In totale, ci saranno quattro partiti e due coalizioni nel nuovo parlamento con 140 seggi che saranno costituiti a settembre: Partito Socialista (83 seggi), Partito Democratico e la sua coalizione (50), Partito Socialdemocratico (3), Partito delle Opportunità (1), Coalizione Iniziativa Albania Diventa (1) e Lëvizja BASHKË (1) [2] . Gli ultimi tre sono nuovi partiti fondati negli ultimi due anni. Il fatto che tre nuovi partiti faranno parte del prossimo parlamento è una novità, poiché ogni tentativo di questo tipo in passato da parte di altri nuovi partiti si è rivelato un fallimento elettorale, accompagnato dal loro successivo scioglimento.

L’Albania è divisa in 12 circoscrizioni elettorali, con Tirana come regione più grande con 37 seggi parlamentari, la seconda è Fier con 16 seggi e l’ultima è Kukës con soli 3 seggi: queste grandi differenze derivano dalla demografia del paese. Secondo la legge elettorale, tutti i partiti sono obbligati a candidarsi in tutte le 12 circoscrizioni e la distribuzione dei seggi avviene secondo il metodo D’Hondt. A quanto pare, i nuovi partiti hanno maggiori possibilità di ottenere seggi nelle circoscrizioni con più seggi. Pertanto, i tre nuovi partiti hanno ottenuto i loro seggi solo a Tirana.

Lëvizja BASHKË – la sinistra democratica – ha partecipato per la prima volta alle elezioni parlamentari dopo la sua fondazione nel dicembre 2022 e ha ricevuto l’1,53% del voto popolare in Albania, il 2,81% a Tirana (2,7% dai residenti e 3,86% dalla diaspora [3] ). Pertanto, Lëvizja BASHKË ha vinto 1 seggio a Tirana e Redi Muçi, attivista di lunga data e docente presso l’Università Politecnica di Tirana, sarà il suo futuro parlamentare. Il miglior risultato di Lëvizja BASHKË nella regione di Tirana (5 comuni) è più localizzato nei centri urbani e con diversi distretti nel comune di Tirana con circa il 4% dei voti. Lo stesso vale anche per altre prefetture dove Lëvizja BASHKË ha avuto percentuali più elevate nella maggior parte delle aree urbane rispetto alla sua periferia e alle aree rurali.

Tuttavia, il risultato di Lëvizja BASHKË è la vera novità in termini di rappresentanza politica e di campagna popolare che abbiamo condotto in ogni angolo del Paese, tenendo conto anche delle specificità della copertura mediatica e delle risorse finanziarie estremamente limitate.

Ad esempio, l’Autorità per i Media Audiovisivi ( Autoriteti i Mediave Audiovizive , AMA), un’istituzione statale, ha pubblicato i dati sulla campagna elettorale: Lëvizja BASHKË ha ricevuto solo lo 0,64% del tempo televisivo totale. Nessuna diretta, nemmeno un secondo di pubblicità: molto meno di qualsiasi altro partito, comprese le forze che non sono entrate in parlamento. E mentre gli altri sono apparsi per migliaia di minuti, l’unico partito che ha menzionato per nome l’oligarchia ha dovuto rimanere fuori dallo schermo! Lëvizja BASHKË è stato totalmente boicottato durante il periodo della campagna da tre importanti testate giornalistiche con un pubblico molto significativo: Klan , News 24 e Vizion+ .

Una storia simile si stava svolgendo anche sui media online, forse persino peggiore che sui media tradizionali. L’analisi di BIRN riassumeva la distribuzione della copertura dei partiti: il Partito Socialista e il Partito Democratico detenevano oltre il 90% dello spazio; il Partito delle Opportunità occupava l’1,9%, la Coalizione Iniziativa Albania Diventa l’1,3%. Lëvizja BASHKË , d’altra parte, non occupava alcuna percentuale rilevante in questa analisi. Era così piccola che è stata inclusa nella categoria “altri” dell’1%. Chi controlla le piattaforme dei media online non ha lasciato spazio all’unica forza che denuncia il legame tra media e ricchezza illegale. Lëvizja BASHKË non è stata censurata perché è piccola. È stata censurata perché è pericolosa per il vecchio ordine! Questo è il più grande onore che può essere conferito a una forza politica per il futuro.

Sui social media, dove la campagna avrebbe dovuto essere più aperta, la differenza era di natura diversa: il denaro. Secondo Metadata, Agron Shehaj (leader del Partito delle Opportunità) ha speso oltre 34.000 dollari in pubblicità politica. La Coalizione Iniziativa Albania Becomes ne ha spesi circa 14.000. Nel frattempo, Lëvizja BASHKË ha speso solo 859 dollari per il suo spazio elettorale, e il leader del partito, Arlind Qori, non ha mai pagato per la pubblicità sui suoi account social. E nessuno dei 186 candidati di Lëvizja BASHKË aveva una pagina sponsorizzata. Tra gli altri leader del partito, Qori era l’unica voce sui social media che non proveniva da sponsorizzazioni, ma dalle verità che diceva. Per un partito come Lëvizja BASHKË essere rappresentato in parlamento, con le risorse finanziarie molto limitate che abbiamo, è niente più che un miracolo.

La lotta continua…

Note:

[1] Nonostante il nome, il Partito Socialista è in realtà un partito di centro-destra caratterizzato da una corruzione diffusa.

[2] Nomi originali dei partiti: Partia Socialiste (Partito Socialista), Partia Demokratike (Partito Democratico), Partia Socialdemokrate (Partito Socialdemocratico), Partia Mundësia (Partito delle Opportunità), Nisma Shqipëria Bëhet (Iniziativa Albania Diventa) e Lëvizja BASHKË (Movimento Insieme).

[3] Per la prima volta, alla diaspora albanese – stimata in circa il 50% della popolazione totale – è stato concesso il diritto di voto per posta. Oltre 246.000 persone si sono registrate e 196.000 hanno restituito le loro schede