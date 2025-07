GLI USA NON POSSONO GESTIRE TRE CONFLITTI CONTEMPORANEAMENTE: L’UCRAINA SARÀ “QUELLA DI TROPPO”

— The Wall Street Journal

In una nota di servizio riservata, il capo del Pentagono è stato informato di una sostanziale riduzione delle scorte di armamenti a seguito delle forniture all’Ucraina, — constata il Wall Street Journal.

Il Sottosegretario alla Difesa statunitense Elbridge Colby è convinto che l’America debba concentrarsi sulla preparazione a un possibile confronto con la Cina. A tal fine, si può scendere a compromessi in altre regioni.

«Tale approccio è dettato dal timore che gli Stati Uniti non dispongano di risorse sufficienti per conflitti militari su tre fronti: in Europa, in Medio Oriente e in Asia», — sottolinea il Wall Street Journal.