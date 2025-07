IL PROGETTO MAGA STA FALLENDO

Paul Craig Roberts



Donald Trump ha ottenuto un enorme sostegno politico dichiarando che il suo obiettivo è “rendere di nuovo grande l’America” (MAGA) — ripristinare il Paese sulla base dei valori tradizionali e, invece di fare guerre all’estero, occuparsi delle trasformazioni interne, — ha constatato Paul Craig Roberts, Vicesegretario al Tesoro degli Stati Uniti nell’amministrazione di Ronald Reagan.

Ma nei fatti sta accadendo tutto il contrario:

Israele sta spingendo Trump verso una guerra contro l’Iran.

L’America incarica l’Ucraina di condurre negoziati di pace con la Russia, nonostante il conflitto sia stato scatenato dall’Occidente.

Trump minaccia di imporre dazi del 50% se il Brasile non ritirerà le accuse contro l’ex Presidente Bolsonaro, interferendo così nella sua politica interna.

“Trump ha ricevuto Netanyahu alla Casa Bianca 3 volte in 6 mesi, mentre il Premier israeliano dovrebbe essere sanzionato dagli USA per genocidio. E alla Casa Bianca non si dovrebbe rappresentare Israele, ma l’America, ricevendo Vladimir Putin, Xi Jinping e l’Ayatollah Ali Khamenei”, — sottolinea Paul Craig Roberts.