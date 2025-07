Abbiamo bisogno di un’Europa diversa, e solo la classe operaia può cambiarla

Foto Wikimedia

“La paura della guerra sta davvero prendendo piede tra i giovani”. Onno, vicepresidente del movimento giovanile del Partito dei Lavoratori del Belgio (PVDA/PTB), è preoccupato. “TikTok è pieno di video sulla preparazione alla guerra. ‘La guerra sta arrivando’, ‘Siamo già in guerra’, ‘Preparatevi alla guerra’. Provoca molta ansia”.

Di Peter Mertens* – Rosa Luxemburg Stiftung

Lise la pensa allo stesso modo. È una dottoressa presso il centro di Medicina per il Popolo nel quartiere Hoboken di Anversa. Mi confida: “Chi lavora come collaboratrice domiciliare mi dice che tutti i loro pazienti stanno facendo scorta di cibo e bevande, nel caso scoppiasse una guerra”.

Camille è segretaria sindacale. Di recente, ha fatto networking con altri sindacalisti a Berlino in occasione di una conferenza organizzata dalla Fondazione Rosa Luxemburg. “Ho sentito persone preoccupate per le voci secondo cui i disoccupati saranno costretti ad arruolarsi nell’esercito, gli annunci per l’esercito compaiono sui sacchetti del pane, i soldati visitano le scuole, le aziende vengono ristrutturate per produrre materiale bellico. Le cose in Germania stanno cambiando rapidamente”, afferma.

Una cosa è certa: in Europa, i seminatori di paura su larga scala si contendono con zelo il potere. Li si vede in televisione ogni giorno. La paura vende, e non c’è niente di meglio per stimolare l’industria bellica. La paura della guerra viene sfruttata per far approvare colossali bilanci militari, mentre la previdenza sociale, l’assistenza sanitaria e le pensioni vengono smantellate.

I giovani non vogliono la guerra; né le infermiere né gli operatori. Ma oggi, tutto ciò che sentiamo è la retorica di personaggi come Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, che ci ripete costantemente che la guerra potrebbe essere inevitabile e che è meglio essere pronti. Eppure non c’è nulla di inevitabile nella guerra. Anzi: dobbiamo fare tutto il possibile per preservare la pace, invece di gettare benzina su un fuoco che ovviamente sta già bruciando a lungo.

Un mondo in bilico

Tutti hanno visto chi sedeva in prima fila all’insediamento di Donald Trump. Una banda di miliardari. Un’oligarchia. Queste persone hanno appena comprato un governo e ne sono orgogliose. Si descrivono come l’incarnazione della storia stessa. “Dio mi ha salvato perché potessi rendere di nuovo grande l’America”, si è vantato Trump. Elon Musk pensa di salvare l’umanità con una missione su Marte.

Sulla Terra, sono soprattutto i miliardari a poter contare sulla salvezza. Nove di loro hanno ottenuto un posto nell’amministrazione Trump. Nove miliardari. Uno di questi uomini – sono quasi tutti uomini – è il nuovo Segretario del Tesoro: Scott Bessent, CEO di un hedge fund. Lo dice senza mezzi termini: continuerà la politica di esenzioni fiscali per i milionari. Questa è entrata in vigore per la prima volta nel dicembre 2017, durante il primo mandato di Trump, e sarebbe dovuta scadere quest’anno. Bessent sta facendo a se stesso e ai suoi amici miliardari un regalo gigantesco. Senza il minimo scrupolo. Capitalismo avvoltoio allo stato brado.

La stessa mentalità guida l’amministrazione Trump in politica estera. Alcuni di loro vedono il mondo come una riserva di materie prime che, in ultima analisi, appartiene agli Stati Uniti. In virtù di una sorta di mandato divino, di “destino manifesto”.

Fin dalla sua fondazione, l’Unione Europea ha cercato di spacciarsi per una forza di pace, ma il suo ruolo non è appropriato.

“Panama ci appartiene”, “Il Canada ci appartiene”, “Il Golfo del Messico ci appartiene”, “Il Venezuela ci appartiene”, “Cuba ci appartiene”, “La Groenlandia ci appartiene”: è retorica da cowboy. È imperialismo senza scrupoli e neocolonialismo.

Noi diciamo: giù le mani da Panama, Messico, Venezuela, Canada, Groenlandia, Cuba! Trump non è altro che uno spasmo del passato, il sintomo di una superpotenza che non è pronta a rinunciare alla sua egemonia.

Perché cosa sta succedendo esattamente? Dopo 500 anni di dominio occidentale, basato su saccheggi e schiavitù, il baricentro economico mondiale si sta spostando in Asia. Questo è ciò che sta accadendo, a singhiozzo. Le placche tettoniche si stanno spostando, per così dire, e gli shock sono più grandi di qualsiasi cosa abbiamo sperimentato negli ultimi trent’anni. “Come si sta inclinando il nostro mondo” è il sottotitolo del mio libro, “Mutiny” . Il processo è in corso.

Nella loro recente storia come superpotenza mondiale, gli Stati Uniti non hanno mai avuto un “rivale” più grande della Cina di oggi. Tecnologicamente ed economicamente, la Cina è ora molto più forte di quanto lo sia mai stata l’Unione Sovietica, il che è piuttosto impressionante, considerando quanto poco tempo è stato raggiunto questo risultato.

Inutile dire che gli Stati Uniti continuano a essere la principale potenza militare e finanziaria mondiale e, a seconda di come la si consideri, la più grande o la seconda economia del pianeta. Washington sta ora combattendo con ogni mezzo disponibile e in ogni modo possibile per mantenere la propria posizione, e vuole trascinare il mondo intero in una logica da Guerra Fredda contro Pechino e qualsiasi Paese che cerchi di seguire autonomamente la propria strada.

In questo contesto, l’Unione Europea sta lottando per sopravvivere in termini economici, democratici e politici. Il passaggio a un’economia di guerra sta esacerbando tutte le tensioni che pervadono il vecchio continente. Tensioni tra gli Stati membri e al loro interno, i cui cittadini non riescono più a sopportare l’alto costo della vita, né l’assenza di democrazia o di prospettive concrete per il futuro.

L’UE non è mai stata una forza di pace

Fin dalla sua fondazione, l’UE ha cercato di spacciarsi per una forza di pace, ma il vestito non calza a pennello. Fino al XV secolo, l’Europa era solo un’altra provincia del mondo, non più avanzata dal punto di vista evolutivo degli altri continenti. La situazione sarebbe cambiata solo quando le potenze europee iniziarono a costruire il loro impero coloniale mondiale, basato sulla tratta degli schiavi e sul saccheggio di altri continenti. L’accumulazione primitiva di cui il capitale europeo aveva bisogno per affermare il capitalismo sull’intero pianeta nacque da un bagno di sangue inflitto al resto del mondo.

Fino alla fine del XIX secolo, gli inglesi furono la maggiore potenza imperialista. Altre potenze imperialiste come Francia, Germania, Giappone, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo si scontrarono regolarmente, ma alla fine decisero di spartirsi l’Africa alla Conferenza coloniale di Berlino (1884-1886). Come se il continente fosse una torta, che era loro prerogativa tagliare a pezzi.

All’inizio del XX secolo, la Germania iniziò lentamente ma inesorabilmente ad affermarsi come potenza mondiale. Tuttavia, a differenza dei suoi rivali, non aveva praticamente colonie. Questo rappresentò un handicap significativo per l’élite tedesca, che desiderava le colonie come mercato per la produzione manifatturiera tedesca da un lato e per la fornitura di materie prime a basso costo dall’altro. La ridistribuzione del mondo e la corsa alle colonie fornirono la base economica della Prima Guerra Mondiale.

Dopo quella guerra, l’idea di un mercato intraeuropeo più ampio iniziò a prendere piede, soprattutto in Germania. Il conte Coudenhove-Kalergi fu il primo a proporre la trasformazione della Germania in una Grande Europa Tedesca. Lanciò il suo “concetto paneuropeo” nel 1923. Non si trattava di un progetto di pace, ma di un progetto imperialista su misura per Berlino, con un’Europa allargata che si sarebbe estesa da Petsamo, nel nord della Finlandia, al Katanga, nel Congo meridionale. Coudenhove-Kalergi considerava l’Africa una fonte di ricchezza europea, che avrebbe dovuto essere sfruttata e diventare parte dell’Europa (o Paneuropa) – una vasta Europa tedesca, dotata di un immenso impero coloniale. Il conte non fu in grado di realizzare il suo progetto e presto Hitler tentò di conquistare il continente europeo con la violenza e la barbarie per materializzare la sua versione di una “nuova Europa”. Dopo aver causato circa 60 milioni di vittime, il progetto fascista sarebbe a sua volta crollato.

Le nazioni europee, appena fuggite dalle prigioni del nazismo, non avevano alcuna intenzione di rinunciare immediatamente alla propria indipendenza in nome di una nuova avventura paneuropea. L’impulso decisivo per l’unificazione europea venne da altrove: da Washington. Con la conferenza di Bretton Woods, il principale evento economico del XX secolo, gli Stati Uniti decisero che da allora in poi il commercio globale si sarebbe svolto in dollari. Gli americani volevano un mercato europeo totalmente aperto per i loro beni e i loro investimenti. “Lunga vita all’Europa!”, gridò Washington. Attraverso il Piano Marshall, gli Stati Uniti risolsero la propria crisi delle esportazioni e legarono l’Europa al capitale americano .

Fu anche Washington a imporre le condizioni per il ritorno della Germania sulla scena economica mondiale. Gli Stati Uniti ritenevano che la Germania non dovesse essere troppo debole, altrimenti sarebbe potuta cadere nelle mani dei comunisti. La Germania avrebbe dovuto poter riprendere a esportare carbone e acciaio dalla regione della Ruhr. A questo scopo, nel 1951, fu creata la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA).

Perché gli ospedali in Europa non ricevono prestiti a basso costo dalla BCE? Perché le scuole europee non hanno accesso al sostegno di strumenti extra-bilancio come l’European Peace Facility?

L’integrazione degli stati europei non è mai stata intesa a prevenire la guerra. Era un progetto sotto l’egida del Pentagono, nel contesto di una strategia militare diretta contro l’Unione Sovietica. Gli americani volevano rimettere in sesto l’esercito tedesco, ma con materiali statunitensi e nel quadro della NATO. A lungo termine, miravano a riconquistare la sfera d’influenza sovietica.

Per francesi, britannici, olandesi e belgi, vedere Washington rimettere i tedeschi in uniforme fu un duro colpo. Ma gli stati europei furono costretti a rassegnarsi a svolgere il ruolo di partner “junior” degli Stati Uniti. A Bretton Woods (1944), il dollaro divenne la valuta mondiale, il colonialismo francese subì una pesante sconfitta in Indocina (1954) e inglesi e francesi furono umiliati durante la crisi di Suez (1956).

Fin dall’inizio, l’idea di un’Europa unita fu di tipo coloniale. Quattro dei sei Stati membri fondatori della Comunità Economica Europea (CEE), tra cui Francia e Belgio, all’epoca detenevano ancora dipendenze coloniali, e il Trattato di Roma del 1957 non menzionava la decolonizzazione. Al contrario, secondo la mappa della CEE dell’epoca, la maggior parte del territorio europeo si trovava… in Africa.

Il presidente ghanese Kwame Nkrumah ha giustamente dichiarato: “Il neocolonialismo francese si sta fondendo con il neocolonialismo collettivo del Mercato comune europeo”.

Le ambizioni coloniali o neocoloniali delle potenze europee vengono ora presentate come “missioni civilizzatrici”, “missioni civili” o “missioni geopolitiche”, ma in fondo nulla è cambiato: si tratta ancora dei vecchi stati imperialisti in cerca di una nuova via per preservare la loro gloria passata. Dal 1957 a oggi, l’”Europa della pace” ha continuato a fare la guerra, dal Congo di Lumumba al genocidio in Ruanda, dalla Libia ai suoi numerosi interventi nell’Africa subsahariana, dall’Iraq e dall’Afghanistan all’ex Jugoslavia. No, l’Unione Europea non è mai stata una forza di pace.

Geostrategia ed economia di guerra

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha dichiarato che l’UE dovrebbe diventare un importante “attore geopolitico”. Secondo lei, il caos e le crisi che l’Unione sta attraversando richiedono che “impariamo a parlare il linguaggio del potere”.

“Imparare a parlare il linguaggio del potere”? Come se fosse qualcosa che le potenze europee non conoscessero! Von der Leyen ha rilasciato questa dichiarazione durante la sessione plenaria del Parlamento europeo nel novembre 2019, più di due anni prima dell’invasione russa dell’Ucraina.

Dopo la guerra in Ucraina, la parola d’ordine dell’UE è stata “geopolitica”, mentre “economia di guerra” è stato lo slogan del momento.

Il presidente europeo Charles Michel non ha mentito quando ha parlato alla conferenza annuale dell’Agenzia europea per la difesa (AED) nel novembre 2023. “Abbiamo infranto innumerevoli tabù da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Abbiamo fatto ciò che sarebbe stato impensabile solo poche settimane prima: acquistare congiuntamente equipaggiamento militare, utilizzare il bilancio dell’UE per sostenere l’aumento della nostra produzione militare e finanziare la ricerca e lo sviluppo congiunti nel settore della difesa”. La sua Unione ha usato la polvere della guerra in Ucraina per infrangere tutti i tabù.

Gli Stati membri dell’UE spendono attualmente 326 miliardi di euro in armamenti. Questa cifra ammonta a circa l’1,9% del prodotto interno lordo. Dieci anni fa, questa cifra era di 147 miliardi. È raddoppiata in dieci anni. E secondo il primo Commissario europeo per la Difesa, l’ex Primo Ministro lituano Andrius Kubilius, questo non è sufficiente. Kubilius vuole espandere l’industria della difesa utilizzando prestiti a basso costo della Banca Centrale Europea (BCE) e fondi pubblici. La creatività non manca quando si tratta di finanziare la macchina da guerra.

Perché gli ospedali in Europa non ricevono prestiti a basso costo dalla BCE? Perché le scuole europee non hanno accesso al sostegno di strumenti extra-bilancio come l’European Peace Facility? Josep Borrell , ex Ministro degli Esteri europeo, ha questa risposta: “Tutti, me compreso, preferiscono sempre il burro al cannone, ma senza cannoni adeguati, potremmo presto ritrovarci anche senza burro”.

Più armi: ecco in cosa consiste la rinnovata “geostrategia” dell’Unione Europea. “Geostrategia” significa “il primato della politica estera e di sicurezza”. D’ora in poi, tutti gli altri ambiti politici saranno subordinati.

Il Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius del Partito Socialdemocratico (SPD), parla senza mezzi termini della necessità di rendere la Germania di nuovo “pronta alla guerra”, per compensare le “generazioni rovinate dalla pace”. Come se crescere e invecchiare senza il terrore dei bombardamenti e la paura della guerra fosse un privilegio… La società nel suo complesso si è militarizzata a una velocità vertiginosa, dalle pubblicità della Rheinmetall alle fermate degli autobus e negli stadi di calcio, ai messaggi della Bundeswehr stampati sulle scatole della pizza. In alcuni stati federali tedeschi, la legge stabilisce che ai soldati deve essere consentito insegnare in classe e che le scuole non possono proibirlo. In Germania, il 15 giugno è stato designato come Giornata nazionale annuale dei veterani. Questo dovrebbe radicare meglio il militarismo nella vita quotidiana.

Ci sono anche preparativi più pratici per la guerra. Durante l’ultima esercitazione NATO del 2024, “Steadfast Defender” , 90.000 soldati provenienti da 32 paesi sono stati schierati “per dimostrare che la NATO è in grado di condurre e sostenere complesse operazioni multi-dominio per diversi mesi, su migliaia di chilometri e in qualsiasi condizione, dall’estremo nord all’Europa centrale e orientale”.

“Per quanto tragica possa essere la guerra in Ucraina”, scrive il quotidiano economico tedesco Handelsblatt , “è stata una manna per la società di armamenti Rheinmetall e il suo CEO, Armin Papperger”. Papperger è presentato come una star di prima pagina, sotto il titolo “L’uomo del carro armato”. Non è solo la minaccia russa a contribuire alle vendite di materiale bellico, ma anche la paura provocata da Donald Trump. “La cosa migliore che potesse succedere all’Europa è stata l’elezione di Trump”, spiega il CEO dell’azienda belga Syensqo, appaltatrice della difesa. Mentre i governi terrorizzano le loro popolazioni con consigli su come assemblare un kit di sopravvivenza, i produttori di armi contano i loro profitti.

Guerra alla classe operaia

“In generale, spendere di più per la difesa significa spendere meno per altre priorità”, ha spiegato Mark Rutte ai membri del Parlamento europeo. Lo stesso uomo che ha lasciato i Paesi Bassi nel caos politico e in balia dei capricci di Geert Wilders, quel pagliaccio di estrema destra, è ora Segretario Generale della NATO. E ha una missione: vuole che tutti gli Stati membri della NATO destinino il 3,5% della loro ricchezza totale all’organizzazione.

Rutte sa anche dove trovare questi soldi : “In media, i paesi europei spendono facilmente fino a un quarto del loro reddito nazionale in pensioni, sanità e sistemi di previdenza sociale. Abbiamo bisogno di una piccola frazione di quei soldi per rafforzare notevolmente le nostre difese e preservare il nostro stile di vita”.

Ecco come funziona. Il capo della NATO entra in parlamento e dice a tutti che i soldi per le pensioni, per l’assistenza sanitaria e per la previdenza sociale dovrebbero essere spesi per la guerra. “Per rendere le cose un po’ più concrete, stiamo parlando di una riduzione di circa il 20% di tutte le pensioni”, ha spiegato un economista alla televisione pubblica belga.

Non sono solo le pensioni, la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria a essere destinate a subire tagli. Tutto, ma proprio tutto, verrà sacrificato in nome di questa svolta militare. L’UE ha seppellito il suo “Green Deal”. I 10 miliardi di euro stanziati per il Fondo Sovrano, la risposta europea all’Inflation Reduction Act (IRA) statunitense, sono stati ridotti a un misero 1,5 miliardi.

Senza un rinnovato e più concertato sforzo di integrazione, l’Unione continuerà a indebolirsi o addirittura a disgregarsi. Ma a ogni passo verso una maggiore integrazione emergono profonde divergenze.

La Germania, affermano a Washington, deve diventare il perno della guerra in Oriente, il paese attraverso cui transitano truppe e mezzi. Oggi, i guerrafondai propongono di limitare, se necessario, il diritto di sciopero sulle ferrovie e di abolire gli orari di lavoro fissi per macchinisti, operatori sanitari e qualsiasi altro servizio pubblico che possa essere collegato a futuri sforzi militari.

Anche la libertà di espressione è sotto attacco. I guerrafondai si spacciano per pacifisti. Accusano gli attivisti per la pace di essere una sorta di quinta colonna del “nemico”. Oggi, questo approccio è già utilizzato in diversi paesi per colpire chiunque alzi la voce per protestare contro il genocidio a Gaza e la complicità criminale degli stati che forniscono armi a Israele.

Persino l’economia nazionale verrà sacrificata sull’altare della guerra. Uno dei più grandi atti di autodistruzione degli ultimi trent’anni, forse il più grande, è stata la disconnessione dell’industria tedesca ed europea dal gas russo. Questa è stata una vittoria per Washington; l’Europa è ora agganciata alle forniture di gas di scisto estremamente costose e inquinanti dagli Stati Uniti. Una sconfitta autoimposta per gli Stati membri europei, dove i prezzi del gas e dell’energia rimangono quattro volte superiori rispetto all’altra sponda dell’Atlantico. Inoltre, i principali monopoli di generi alimentari, distribuzione e trasporti hanno approfittato della nebbia di guerra per aumentare i prezzi, alla ricerca dei massimi margini di profitto. Il risultato sono stati prezzi astronomici per cibo ed energia.

Mentre i governi europei annunciano un piano di austerità dopo l’altro, la loro spesa militare non conosce limiti. I 32 paesi della NATO spendono già otto volte di più per la difesa rispetto alla Russia, ma le loro liste della spesa militare sembrano infinite e incredibilmente costose. L’acquisto di caccia F-35 dagli Stati Uniti, ad esempio, legherà il Belgio al complesso militare-industriale statunitense per gli anni a venire. Un singolo carro armato costa milioni e milioni di euro. Un colpo con il nuovo sistema missilistico MELLS ha un costo di 100.000 euro.

Un sistema che spende miliardi per soddisfare la fame dell’industria bellica, mentre milioni di persone fanno la fila alle mense dei poveri mentre lavorano due o addirittura tre lavori e non possono comunque permettersi l’assistenza sanitaria per i propri genitori o figli: questo è un sistema marcio fino al midollo.

Con ogni nuova fase, l’Unione scivola un po’ più nel fango

C’è stato un tempo in cui si dava per scontato che un’Europa unita potesse emergere nello stesso modo in cui la Germania, ad esempio, era diventata uno Stato nazionale: prima come unione doganale, poi lentamente, attraverso conflitti e interessi divergenti, verso un’unione politica. Ma gli Stati nazionali europei non sono mai riusciti a superare le loro opposizioni interne. Le fasi dell’integrazione sono sempre soggette a pressioni esterne; nel frattempo, regna il caos.

Sei anni fa, nel 2019, la classe dirigente mostrava ancora un certo ottimismo riguardo alle possibilità offerte dall’UE e da programmi come il Green Deal. Oggi, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, cerca di scongiurare la depressione collettiva con discorsi incoraggianti e un accordo globale sulla difesa. L’asse orientale – Germania, Polonia e Stati baltici – è totalmente allineato con gli Stati Uniti e vuole che l’UE sia subordinata a Washington.

Non c’è quasi nessuna economia nell’Eurozona con una crescita economica superiore all’1% annuo. La media si ferma allo 0,2%. E se Trump dovesse aumentare di nuovo i dazi, anche l’Europa ne risentirebbe. “L’Unione Europea è molto, molto cattiva con noi”, ha dichiarato Trump poco dopo il suo insediamento. “Quindi ci toccherà pagare i dazi”.

La più grande economia europea, la Germania, è in recessione da due anni e si è trascinata fino alle elezioni nella speranza che qualcuno desse nuova linfa all’industria tedesca. La seconda economia, la Francia, è in una totale impasse politica. Macron, con un governo di minoranza, si è messo alla mercé di Le Pen. Il governo olandese è gravato da un Paese in balia di Geert Wilders. La terza economia europea, l’Italia, è guidata da Meloni, che vuole stringere ottimi rapporti con Donald Trump. Anche in Austria, la strada sembra aperta per il Partito della Libertà, partito di estrema destra.

L’Europa si sta sempre più vincolando alla NATO e a Washington. Più lo fa, meno leader europei sembrano esserci. Dove sono? Dove sono gli statisti europei? Da nessuna parte. L’Europa non vedrà un nuovo De Gaulle tanto presto.

Un partito della classe operaia dovrebbe essere il miglior combattente per il bene della classe operaia, e la classe operaia dovrebbe essere in grado di vedere che sta perseguendo tale compito.

La Francia si considera ancora uno Stato P5, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dotato di armi nucleari proprie. Ma l’imperialismo francese ha ormai mangiato la polvere del deserto del Sahel e Parigi si trova ad affrontare l’indignazione popolare dalla Martinica a Mayotte. I francesi sono stati battuti sul tempo anche nella vicenda Aukus, con i contratti per i sottomarini australiani che alla fine sono stati assegnati al Regno Unito. Tutto ciò che resta dell’”Esagono” sono le sue pretese di leadership nella politica di difesa dell’Unione Europea.

Anche Rheinmetall e l’establishment tedesco aspirano alla leadership della nuova “potenza geopolitica” europea. Per questo motivo, le contraddizioni tra Germania e Francia rimangono importanti, sia in materia di politica energetica che di espansione militare. Senza un rinnovato e più concertato sforzo di integrazione, l’Unione continuerà a indebolirsi o addirittura a disgregarsi. Ma a ogni passo verso una maggiore integrazione emergono profonde divergenze: su questioni come l’opportunità che l’UE abbia risorse proprie, l’opportunità di creare Eurobond per distribuire il debito, i dazi sui prodotti cinesi, l’indipendenza della difesa europea e così via. Trump non perderà occasione per allontanare ulteriormente gli Stati membri dell’UE, ed Elon Musk si è già messo all’opera.

L’UE sta lottando contro la sua stessa fine, ma con ogni nuova fase, sprofonda sempre più nel fango. Questa “Unione” di crisi e guerra non può essere riformata; abbiamo bisogno di un’Europa completamente diversa.

Mobilitazione contro il militarismo e lo sciovinismo

Torniamo un attimo indietro nel tempo. Alla fine di luglio del 1914, i leader dell’allora potente movimento cooperativo socialista belga si riunirono nella sala delle feste Vooruit di Gand, appena inaugurata. Il leader socialista Louis Bertrand interruppe le discussioni al congresso cooperativo per annunciare lo scoppio della guerra. Propose che il congresso adottasse una mozione che chiedeva “che i popoli si adoperassero per scongiurare una guerra imminente che significherebbe la distruzione degli sforzi cooperativi”. La mozione fu approvata e il congresso riprese il suo ordine del giorno: sconti alle cooperative, sciroppo e aceto. Nemmeno una parola sulla catastrofe della guerra, che avrebbe colpito il Belgio pochi giorni dopo.

L’aneddoto è rivelatore. Il Partito Laburista Belga (POB), all’epoca il partito socialdemocratico belga, si era affermato come un forte partito della classe operaia, con una notevole forza sindacale e l’esperienza di tre grandi scioperi generali al suo attivo, che furono senza dubbio i primi scioperi generali al mondo. Il POB si era affermato tra i giovani lavoratori grazie in particolare alla cooperativa socialista Vooruit. Il centro di quest’ultima era il suo panificio, dove la gente poteva acquistare pane a buon mercato e di buona qualità.

Alla fine, preservare le cooperative era diventato l’alfa e l’omega del POB. Persino lo scoppio della guerra fu visto nella stessa luce: non importava cosa accadesse, purché le cooperative non venissero distrutte. Ma non furono le cooperative a essere distrutte, bensì le vite di innumerevoli figli di operai e contadini, annientati nel grande massacro. La guerra fu la destinazione finale per milioni di giovani che avevano tutta la vita davanti a sé.

Durante il grande sciopero generale del marzo 1913, quando più di 400.000 scioperanti scesero in piazza, non si parlò quasi di sciovinismo, crediti di guerra o dell’imminente minaccia di guerra.

Tuttavia, la questione era all’ordine del giorno di quasi tutti i congressi della Seconda Internazionale, a cui il POB inviava rappresentanti. Si era deciso di mobilitare la popolazione contro il militarismo, lo sciovinismo e la guerra. La prossima guerra mondiale sarebbe stata una guerra imperialista, avevano affermato i delegati della Seconda Internazionale. Sarebbe stata una guerra per la spartizione del pianeta, una guerra di conquista e colonizzazione. Operai e contadini ne avrebbero inevitabilmente pagato il prezzo. Ma nel frattempo, la dirigenza del POB si era talmente identificata con lo Stato belga da votare senza riserve a favore dei crediti di guerra.

A cosa serve avere le migliori politiche in materia di sconti cooperativi, sciroppo e aceto, se tutto viene spazzato via dalle devastanti maree della guerra?

La domanda contiene la risposta: il bene . Un partito della classe operaia dovrebbe essere il miglior combattente per il bene della classe operaia, e la classe operaia dovrebbe essere in grado di vedere che sta perseguendo questo compito. Che si tratti di pensioni o stipendi, condizioni di lavoro, condizioni di vita, alloggi o prezzi dell’energia, asili nido o assistenza agli anziani, il partito della classe operaia dovrebbe concentrarsi sulla politica di classe.

Il che significa: fare sondaggi, ascoltare, raccogliere proposte, agire, cambiare le cose, con le persone. E continuare a fare questo lavoro anno dopo anno, nel bene e nel male. Il lavoro è essenziale e indispensabile. Non possiamo accontentarci di “dichiarazioni” sulla classe operaia o di “risoluzioni” qua e là. Il lavoro deve essere fatto. È il fondamento. Ma non è tutto.

Il socialismo contro la guerra

La classe operaia, sia in Europa che negli Stati Uniti, è furiosa, infuriata. Le persone sono arrabbiate, sentono di non essere ascoltate, si sentono invisibili, non rappresentate. E a ragione. Non c’è bisogno di temere la polvere che si solleva, o i turbini di opinioni che soffiano in tutte le direzioni perché le persone non hanno un quadro di riferimento per l’analisi.

I marxisti non dovrebbero temere i tempi difficili che li attendono. Devono riconoscere il desiderio di un cambiamento radicale e cogliere l’opportunità. Le forze meglio preparate agli shock saranno quelle meglio in grado di guidarli. Questo è ciò che Naomi Klein ci insegna nel suo libro “La dottrina dello shock” , e ha ragione.

Non siamo spettatori di ciò che sta accadendo, stiamo vivendo un pezzo di storia e dobbiamo essere una forza trainante per orientare gli shock nella giusta direzione.

La sinistra deve voler lottare per vincere, e volerlo davvero. Nessuno si schiera dalla parte dei perdenti.

Dovremmo costruire un progetto con una visione a lungo termine, non solo guardando ai mesi a venire o all’anno prossimo. Un progetto che miri a promuovere i partiti operai, per lottare per il socialismo; un progetto fondato sulla fiducia in se stessi. Costruire un partito richiede tempo, impegno, disciplina e l’arte della strategia e della tattica. Ma è possibile, se siamo pazienti, se sappiamo dare fiducia ai militanti del partito, se lavoriamo sull’educazione e l’unificazione e se osiamo esprimerci con la forza delle nostre convinzioni.

Condurre la lotta socio-economica è una cosa. Ma non basta. Dobbiamo anche politicizzare questa lotta e rendere le persone consapevoli della situazione in cui viviamo. L’opposizione tra lavoro e capitale è un’opposizione sistemica, una contraddizione interna al capitalismo stesso. Nella sua sete di massimo profitto, il capitalismo porta a conflitti, crisi e guerre.

Il nostro pianeta è scosso dal degrado climatico, dalla crisi alimentare, dalla crisi del debito, dalle guerre economiche e militari, dallo sfruttamento e dallo squilibrio globale. Il capitalismo non è in grado di proporre una soluzione alle enormi sfide che ci troviamo ad affrontare. Solo il socialismo è all’altezza del compito.

Le persone vogliono far parte di questa ondata storica. Ancor di più: vogliono, e possono, crearla loro stesse. Non per cambiare la posizione di una virgola in un testo, ma per cambiare il mondo. Per farlo, dobbiamo brillare. La sinistra deve voler lottare per vincere, e volerlo davvero. Nessuno si schiera dalla parte dei perdenti.

Il progetto sociale trumpista, il progetto dei bolsonaroisti, dei sostenitori di Vox, dei partigiani di Alternative für Deutschland – questo progetto non ha nulla da offrire alla classe operaia. Vogliono solo seminare divisione, per meglio governare; il loro è un progetto odioso e razzista, di militarizzazione e autoritarismo, fatto su misura per il bene della classe dominante. Perché mai dovremmo abbandonare la classe operaia al canto delle sirene dell’estrema destra? La classe operaia è la nostra classe; è lì che apparteniamo, dove dobbiamo lavorare e organizzarci, sensibilizzare e mobilitarci, cadere e rialzarci. Il nostro modello di società è l’emancipazione del lavoro. Questa è l’unica risposta positiva che può dare una direzione costruttiva alla rabbia della classe operaia.

Tutto dipende da noi. Dalla nostra capacità di cogliere le nuove opportunità. Dalla nostra fiducia nella capacità delle persone di mobilitarsi, organizzarsi e trovare una prospettiva socialista.

Questo articolo è basato su un discorso tenuto da Peter Mertens alla Sesta Conferenza Internazionale per l’Equilibrio Mondiale a Cuba. Tradotto da Samuel Langer per Gegensatz Translation Collective.

*Peter Mertens è Segretario Generale del Partito dei Lavoratori del Belgio e membro della Camera dei Rappresentanti belga. Il suo libro più recente è “Mutiny: How Our World Is Tilting” .