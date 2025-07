Accordo militare Israele e Italia: il voto della vergogna al Parlamento

di Agata Iacono

E mentre Giorgia, la “madre cristiana ecc ecc”, è costretta, obtorto collo, a dire due paroline di circostanza ad uso elettorato, perché Israele stavolta non ha ucciso mussulmani, (di quelli se ne può fregare), ma ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia… l’Italia rinnova il patto militare con Israele.

Proprio oggi la Camera ha, infatti, bocciato la mozione, (presentata dal Movimento 5 Stelle, Avs e PD), che chiedeva al governo di sospendere il Memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele.

142 i voti contrari e 102 quelli a favore.

Il memorandum fu firmato nel 2003 e ratificato nel 2005: il rinnovo, automatico, è previsto per aprile 2026.

È stata respinta anche la richiesta di “avviare immediatamente il procedimento di denuncia formale dell’accordo”, sulla base di una diffida formale al governo Meloni, (presentata da un team di giuristi), affinché fosse abolito l’automatismo del rinnovo, perché viola i principi della Costituzione Italiana e rappresenta un esplicito sostegno ai crimini di guerra dello Stato terrorista di Israele e complicità con il genocidio.

Affinché si sospendesse e si abolisse il Memorandum, a Roma, dal 28 maggio, si è svolto ininterrottamente un presidio permanente autorizzato davanti a Montecitorio.

l’AntiDiplomatico ne aveva parlato qui “Non in nostro nome”. Sit in permanente per la Palestina davanti Montecitorio – Italia – L’Antidiplomatico https://www.lantidiplomatico. it/dettnews-non_in_nostro_ nome_sit_in_permanente_per_la_ palestina_davanti_ montecitorio/39130_61114/

Nessun media mainstream, nessuna TV, ne ha dato notizia.

Eppure, era impossibile non vedere le centinaia di attivisti, artisti, personaggi pubblici, che si sono dati il turno sotto il sole cocente, chiamando per nome ogni bambino ucciso, davanti alle loro foto, con bandiere, flash mob, lenzuola su cui chiunque passasse scriveva la sua testimonianza.

Un’iniziativa che ha coinvolto tutti, senza divisioni e distinguo, per un solo obiettivo: bloccare l’automatismo della collaborazione bellica dell’Italia con Israele.

Ed è stato respinto.

Spero di potervi presto dare l’elenco completo, nome e cognome, dei 142 che hanno votato a favore della complicità dell’Italia.

Tutto il resto è fuffa.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-accordo_militare_israele_e_italia_il_voto_della_vergogna_al_parlamento/45289_61998