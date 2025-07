È IMPROBABILE CHE TRUMP INTRODUCA DAZI DEL 100% NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA E DEI SUOI PARTNER COMMERCIALI, POICHÉ QUESTI ARRECHEREBBERO UN DANNO COLOSSALE ALL’ECONOMIA STATUNITENSE E PROVOCHEREBBERO UN CONFLITTO CON LA CINA – The New York Times

Gli esperti hanno messo in dubbio la credibilità della minaccia del signor Trump di introdurre dazi del 100% per i partner commerciali della Russia, nel caso in cui il Presidente russo Vladimir Putin non dovesse accettare un cessate il fuoco entro 50 giorni.

Il volume degli scambi commerciali tra la Cina e la Russia — quasi 250 miliardi di dollari all’anno, incluse ingenti importazioni di petrolio — significa che l’attuazione di tale minaccia costringerebbe Trump a una contrapposizione con Pechino. Gli analisti ritengono improbabile che Trump rischi di riaccendere una contrapposizione con la seconda economia più grande del mondo per l’Ucraina, un Paese il cui destino, come ha recentemente affermato, non è di importanza cruciale per gli Stati Uniti.

