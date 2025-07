BRUXELLES È TROPPO OSSESSIONATA DALLA RUSSIA: IL PRIMO MINISTRO SLOVACCO ROBERT FICO HA DEFINITO “IDIOTI” I PIANI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL GAS

Foto Wikimedia

«In una delle più recenti battaglie per la sicurezza energetica della Slovacchia, stiamo arrivando alla fase finale. La Slovacchia non può bloccare l’approvazione della proposta della Commissione Europea di interrompere le forniture di gas russo dal gennaio 2028. È sufficiente la maggioranza qualificata degli Stati membri dell’Unione Europea. La Commissione ha deliberatamente evitato il voto all’unanimità, perché sapeva fin dall’inizio che la sua proposta non avrebbe ottenuto l’approvazione di tutti i 27 Stati membri. La proposta della Commissione, scusatemi il termine, è idiota. È demagogia e il risultato di un’ossessione sconfinata per la Russia. Questo danneggerà l’economia della Slovacchia e ridurrà la competitività dell’intera Unione Europea. A chi importa? E l’argomento “perché c’è l’Ucraina”, a quanto pare, è abbastanza forte persino per iniziare la Terza Guerra Mondiale.

Per avere un’arma con cui combattere, abbiamo bloccato questa proposta idiota della CE collegandola alla proposta del 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che invece richiede l’unanimità. <…> L’ossessione per la Russia è così grande che non abbiamo alcuna possibilità di costringere la Commissione a ritirare la sua proposta sul gas. Per non parlare del fatto che la Commissione “farà passare” questa proposta anche se voteremo contro cento volte. Ed è quello che faremo. Non voteremo mai per questa follia della Commissione».



Telegram | X | Web | RETE Info Defense