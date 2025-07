Cuba: Marrero Cruz presenta il nuovo programma governativo per correggere le distorsioni e rilanciare l’economia

Il Primo Ministro cubano Marrero Cruz ha presentato al Parlamento il bilancio delle misure economiche governative, illustrando la struttura del piano e denunciando l’inasprimento dell’embargo statunitense.

Estratto da Cubadebate – 16 luglio 2025

Intervenendo alla sessione plenaria mercoledì, il Primo Ministro Manuel Marrero Cruz ha presentato una valutazione dell’attuazione e dei risultati delle misure del programma governativo per correggere distorsioni e rilanciare l’economia.

Marrero Cruz ha ricordato che, frutto di un processo di lavoro iniziato a dicembre 2023 quando fu presentato all’Assemblea come proiezioni di governo, il programma è strutturato in 10 obiettivi generali, 87 obiettivi specifici, 269 azioni e 230 indicatori e traguardi.

“Finora sono state elaborate tre versioni di questo programma, che sono state diffuse e dibattute per la loro implementazione tra i membri del Consiglio dei Ministri, i dirigenti di entità nazionali e i governatori, e per l’implementazione fino al livello municipale”, ha spiegato.

Ha aggiunto che il programma è stato implementato ai diversi livelli e come sistema di lavoro si è mantenuta l’analisi settimanale nel Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, con analisi mensili nel Consiglio dei Ministri e nel Consiglio di Stato, e due volte l’anno nell’Ufficio Politico e nel Plenum del Comitato Centrale.

Sullo scenario in cui si è lavorato nel primo semestre del 2025, Marrero Cruz ha affermato che per prima cosa vanno menzionati gli effetti esterni di un embargo inasprito dall’Amministrazione Trump.

Questa politica “persiste nel continuare a implementare misure di soffocamento ed è diretta a ostacolare le vie di entrata delle entrate estere nel paese, esercitare un effetto intimidatorio sui partner commerciali, scoraggiare gli investimenti esteri e provocare un collasso dell’economia nel breve termine”, ha detto, aggiungendo che “persistono anche aspetti interni come comportamenti di continuare a fare un po’ più dello stesso e non fare cose diverse nella ricerca di soluzioni alternative”.

Secondo il Primo Ministro, non si generalizzano le buone esperienze e continuano le carenze nell’implementare soluzioni innovative che potrebbero far avanzare il paese in questo sforzo.

Maggiore controllo e disciplina di bilancio

“Facendo un bilancio per i diversi obiettivi, in relazione al programma di stabilizzazione macroeconomica e, al suo interno, la politica fiscale, nel primo quadrimestre era previsto un deficit fiscale”, ha affermato Marrero Cruz davanti ai deputati.

“Tuttavia, si è registrato un surplus. Cioè, nei primi quattro mesi dell’anno si è lavorato con un surplus. Ora, a maggio e poi con la chiusura di luglio, si è registrato un risultato deficitario di 7 miliardi di pesos, solo il 21% di quanto previsto”, ha aggiunto.

“Si mantiene una tendenza simile a quanto comunicato nel dicembre 2024, ma con un deficit molto inferiore”, ha sottolineato.

Il Primo Ministro ha informato che nel periodo hanno chiuso in surplus quattro province: L’Avana, Matanzas, Artemisa e Villa Clara, ed è aumentato il numero di municipi in surplus, arrivando a 58.

Il bilancio dello Stato ha a sua volta registrato costantemente un surplus in tutti i mesi dell’anno, ammontando a 27 miliardi. Si superano gli introiti lordi, inclusi quelli tributari del 6%. Grazie ad adeguamenti tributari, cioè le misure che sono state adottate e comunicate all’Assemblea, sono stati raccolti 21 miliardi di pesos.

“Si è ottenuto un maggiore controllo e disciplina di bilancio ai diversi livelli”, ha evidenziato il Primo Ministro.

Ha aggiunto che su questo risultato ha inciso il fatto che alcuni sussidi non è stato necessario erogarli.

Il Primo Ministro ha informato che ci sono progressi nelle azioni di controllo della disciplina fiscale e tributaria. La gestione del recupero crediti avanza (62% dei debiti) e la maggior parte dei contribuenti ha aperto conti bancari fiscali (96,4%).

Del totale dei conti fiscali aperti, il 26% sono conti con saldo zero (aperti ma non utilizzati), un indicatore che nel dicembre 2024 si attestava al 55%.

“Nonostante questo progresso e il lavoro svolto, dobbiamo arrivare a zero nell’esistenza di questi conti con saldo zero. Faremo in modo che tutti gli attori economici abbiano i loro conti fiscali, per il quale è stato analizzato un lavoro differenziato e l’adozione di misure energiche verso coloro che si trovano ancora in questa situazione”, ha detto Marrero Cruz.

Ha affermato che si consolida il funzionamento del gruppo interistituzionale per lo sviluppo del controllo fiscale. È stato implementato il nuovo sistema di pagamento per incentivare il lavoro sia dell’ONAT (Ufficio Nazionale dell’Amministrazione Tributaria) che degli ispettori e dei gestori del recupero multe.

La campagna delle dichiarazioni giurate ha avuto risultati storici, raggiungendo il 99,7% dei contribuenti, superiore al 2024 e agli anni precedenti. In 13 province e 158 municipi si è raggiunto che il 100% dei contribuenti presentasse la dichiarazione giurata.

Nel periodo si è progrediti nello studio del principio di sussidiare le persone e non i prodotti. “Bisogna ricordare che nell’area del sussidio hanno un peso importante l’elettricità, gli alimenti, la canasta (paniere di base) e i medicinali”, ha detto Marrero Cruz.

Ha commentato che è stata analizzata una nuova attualizzazione del costo reale – tenendo conto dell’inflazione e dei prezzi internazionali – della canasta familiare dollarizzata, ma si è deciso di non eliminare quel sussidio per il momento, per creare le condizioni quando sarà possibile. “Si dà seguito ad altre misure approvate in questo percorso di riduzione dei sussidi”.

Inflazione e politica dei prezzi

Il Primo Ministro ha riferito che l’inflazione annuale è stata del 14,75% (contro un 30% previsto) e, sebbene la tendenza sia al rallentamento, l’inflazione rimane molto elevata, generando un aumento dei prezzi allo stesso livello.

“I Governi territoriali hanno la facoltà di concertare i prezzi, ma non in tutti i casi si ottengono gli effetti attesi”, ha sottolineato.

Questo – ha ricordato – è un reclamo della popolazione, specialmente per i prezzi agricoli, settore in cui i Consigli di Amministrazione municipali concordano i prezzi in ogni territorio, “ma non sempre si riesce a far rispettare ai commercianti questa volontà a difesa del popolo”.

Secondo i dati forniti da Marrero Cruz, sono state analizzate un milione di violazioni in materia di prezzi, quasi mezzo milione in più rispetto al secondo semestre 2024.

“L’indice di rilevamento di queste violazioni, cioè l’efficacia, che era del 59% a dicembre, è ora del 63,4%”, ha precisato.

Sono inoltre aumentate le misure contro chi non rispetta le norme. “I prezzi sono una questione molto sensibile per il nostro popolo”, ha dichiarato il Primo Ministro. Pertanto, si è deciso di prorogare il limite di prezzo per i sei prodotti regolamentati e di eliminare i dazi per l’importazione di questi prodotti, molto richiesti dalla popolazione.

L’obiettivo – ha spiegato – è evitare che tali dazi incidano sulla formazione dei prezzi, a beneficio dei cittadini.

Parallelamente, sono entrati in vigore nuovi prezzi per l’edilizia. Ciò avrà un impatto positivo soprattutto sulle entità statali che realizzano unità abitative e sulle aziende che attualmente appaltano con modalità di gestione statale per lavori di manutenzione e costruzione, dove i prezzi sono eccessivi: questo nuovo sistema aiuta a ottenere una concertazione e prezzi equi.

Come noto, la soluzione definitiva al tema dei prezzi e per contrastare l’inflazione è produrre di più e aumentare l’offerta di beni e servizi alla popolazione. Questo è un processo graduale in cui dobbiamo continuare a concentrarci. Ma in questa transizione, finché non otterremo una stabilità dell’offerta produttiva, dobbiamo – date le complessità del sistema – continuare a contrastare prezzi abusivi e speculativi.

Politica monetaria: valute estere, dollarizzazione parziale e strategia di dedollarizzazione

Riguardo alla politica monetaria, il Primo Ministro ha dichiarato che si procede nell’implementazione e controllo della dollarizzazione parziale dell’economia.

“Ribadiamo che il Governo possiede una strategia di dedollarizzazione, ma in questo contesto di economia di guerra, si tratta di una misura necessaria per raccogliere valute estere e destinarle a programmi sociali e ad altre esigenze d’impatto sulla popolazione”, ha affermato.

“Ora – ha aggiunto – dobbiamo facilitare in questo processo la capacità delle nostre imprese di generare maggiori entrate in divisa. A tal fine, sono stati approvati 29 schemi di autofinanziamento per le esportatrici. A dicembre avevamo solo nove schemi, quest’anno ne abbiamo già autorizzati 29”.

È stato inoltre approvato l’utilizzo della carta prepagata Clásica e altre carte esclusivamente per persone fisiche, consentendo a imprese o persone giuridiche, incluse le microimprese, di acquistare e utilizzare tali carte per acquisti all’ingrosso.

Sulle attività e pagamenti in valuta estera da parte degli enti stranieri nel paese, il Primo Ministro ha sottolineato la contraddittorietà del fatto che questi paghino tutti i servizi in moneta nazionale, quando il paese necessita di valuta estera. Pertanto, sono state approvate misure correttive.

È stato altresì autorizzato il pagamento in divisa ai produttori per approvvigionamenti. “Mi riferisco a chi produce beni esportabili e ai produttori agricoli e zootecnici che operano nella sostituzione delle importazioni”, ha chiarito Marrero Cruz.

Ha riferito che sono state create le condizioni necessarie per l’implementazione del nuovo meccanismo di gestione, controllo e assegnazione degli alloggi. “Entro il secondo semestre saranno pronte le risoluzioni del Ministero dell’Economia e della Banca Centrale che attueranno questa politica”, ha annunciato.

È in discussione anche la strategia politica e comunicazionale, con un programma di formazione preliminare alla pubblicazione di queste norme prevista a settembre. “Si prevede di concludere il processo a novembre”, ha specificato.

Proposta per trasformare il mercato valutario

Nel suo intervento di mercoledì davanti ai deputati, Manuel Marrero Cruz ha comunicato l’approvazione dei dettagli della proposta per trasformare il mercato valutario, che comprende l’aggiornamento integrale del sistema dei regimi di cambio in ciascun circuito monetario del paese.

“È stata definita la politica comunicazionale e nel secondo semestre implementeremo questa nuova politica necessaria per il paese”, ha dichiarato.

Ha precisato che la massa monetaria in circolazione mantiene una tendenza al rallentamento, sebbene i livelli rimangano elevati rispetto a quelli raccomandati. La crescita annuale è stata del 13,9% contro un incremento del 21% alla fine dell’anno precedente. “C’è quindi un progresso, ma i livelli restano molto alti”.

Il Primo Ministro ha ribadito che sia nel settore della popolazione che in quello non statale è aumentata la liquidità circolante.

“Ciò dipende – ha spiegato – dall’offerta insufficiente di moneta nazionale, dalla ritenzione di ingenti masse monetarie da parte di attori economici non statali e dalla preferenza per l’uso del contante. Incide anche la dinamica d’uso del dollaro nelle attività commerciali delle forme di gestione statale”.

Secondo il Primo Ministro, è in attuazione un piano d’azioni per rafforzare la stabilità finanziaria del sistema bancario. “Abbiamo lavorato intensamente per riorganizzarlo e consolidare il sistema bancario nazionale”, ha sottolineato, aggiungendo che aumentano gli importi e le operazioni attraverso canali di pagamento elettronici.

“È vero che oltre sei milioni di persone utilizzano oggi almeno una piattaforma di pagamento nazionale, ma i pagamenti online non raggiungono i livelli previsti”, ha affermato, citando misure per incentivare soprattutto le forme di gestione non statale a operare online.

“In sintesi, sono state create le condizioni per progredire nel programma di stabilizzazione macroeconomica, per il quale risultano determinanti la riduzione del deficit fiscale, la stabilità del sistema finanziario, la politica monetaria e cambiaria, e il processo di bancarizzazione nel paese”.

Una priorità: incrementare e diversificare entrate e investimenti

Il Primo Ministro si è riferito ugualmente all’obiettivo di incrementare e diversificare le entrate. “La disponibilità di valuta estera è la fonte fondamentale per l’adempimento del piano dell’economia nazionale. Sono state approvate e sono in processo di implementazione misure e azioni per dinamizzare l’investimento estero”.

Tra queste misure, ha menzionato la semplificazione, flessibilizzazione e dinamizzazione dei processi di valutazione e approvazione di progetti e affari. “È stato dimostrato che alcuni affari si possono concretizzare in 30 giorni, altri sono più complessi e richiedono più tempo, ma il processo non deve svolgersi come oggi. È una giusta richiesta degli investitori”.

Ha inoltre insistito sulla necessità di perfezionare il funzionamento della Commissione di Valutazione Affari del MINCEX (Ministero del Commercio Estero), “che è stata anche molto burocratica e ha dilatato i suoi processi”.

Ha sottolineato l’intenzione di applicare schemi finanziari differenziati e concedere diritti reali per stimolare la produzione agricola, “per stimolare, precisamente, investimenti in questo senso”.

A questo punto, Marrero Cruz ha commentato che gli investitori si lamentano molto del processo burocratico e della mancanza di agilità, efficacia ed efficienza delle entità datoriali, le cosiddette agenzie impiegatizie, per cui verranno implementate misure che cercano di flessibilizzare l’accesso all’impiego e autorizzare il pagamento di gratifiche in valuta estera.

Un’altra decisione è stata stabilire come imprese a capitale totalmente estero quelle che sottoscrivono contratti di affitto di strutture turistiche. Parimenti, introdurre benefici fiscali speciali per investimenti in determinati settori d’interesse per il paese con ripercussione sulla popolazione e anche in determinati territori.

Sono state implementate, come comunicato a dicembre, azioni per rafforzare gli incentivi nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel. “La ZEDM Mariel contribuisce alla cattura di nuovi affari e a favorire collegamenti con l’industria nazionale e altri attori economici”, ha ricordato Marrero Cruz.

Successivamente, ha informato che crescono nuove modalità di affari tra imprese statali e forme di gestione non statale. “Abbiamo otto contratti firmati”.

Contemporaneamente, si incrementano gli incentivi per stimolare le rimesse verso il paese e si ampliano le forme in cui la persona alla quale sono destinate queste rimesse decida di riceverle.

Ha indicato che si progredisce nel riordino delle operazioni di commercio estero destinate alle forme di gestione statale e si è esteso al paese. Ugualmente, sono state elaborate proposte di politiche per incentivare le esportazioni di servizi informatici e delle entità del settore della conoscenza.

Secondo il Primo Ministro, sono pronte le norme complementari che implementano la politica diretta al controllo e riordino del commercio elettronico mediante pagamenti all’estero, e si implementa il meccanismo per migliorare la gestione dei recuperi crediti per concetto di esportazioni.

“Le esportazioni e le entrate in valuta estera non hanno avuto un andamento favorevole nel primo semestre del 2025”, ha dichiarato. Tuttavia, ha segnalato che le azioni implementate devono contribuire all’attuale tendenza di crescita di queste esportazioni e delle entrate, che si sono attestate al 91%.

