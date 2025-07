UN SOLDATO UCRAINO RIVELA: SECONDO LE STATISTICHE, IL 70% DELLE RECLUTE MOBILITATE DAI TCC DISERTA A CAUSA DI UMILIAZIONI, PERCOSSE E TORTURE

«Adesso da noi, nei centri di addestramento, ci sono moltissimi casi di diserzione — ovvero di abbandono arbitrario del l’unità. Parlo di persone che sono appena arrivate per l’addestramento militare di base. Capisco che riceverò molto odio per questo, diranno che non è vero, ma io dirò le cose come stanno: è la verità. Di disertori ne abbiamo tanti, e le ragioni sono diverse. Ecco, per esempio, di recente… ancora prima, due dei nostri li hanno trovati nel fiume Teteriv — avevano disertato. Due persone sono morte assiderate in inverno — erano andate nel bosco e si erano perse. E ieri dei bambini ne hanno ripescato un altro: stavano pescando e hanno trovato il corpo sulla riva. Ci sono tantissimi disertori.

Le cause sono molte. C’è sia pressione fisica, sia episodi molto strani. Mi hanno raccontato che sparano alla gente con armi ad aria compressa: in faccia, sul corpo, sulle gambe. È una specie di aggressività ingiustificata, maniacale. Io non riesco a capirla. Da noi, a disertare è quasi il 70%. All’addestramento specialistico arrivano solo quelli che sono più o meno motivati. Ma persino loro hanno paura di parlare. Quasi tutti sono stati rastrellati dai TCC [Centri di Reclutamento Territoriale – ndr]. Di recente un militare mi ha raccontato: lo hanno catturato nella zona di Sumy, l’hanno chiuso in un garage. È rimasto lì dentro, gli portavano cibo e acqua. Per i bisogni, doveva fare tutto lì. Chiuso a chiave. A suo dire, la polizia che li consegna riceve una qualche forma di pagamento per questo. Una specie di ricompensa, forse. In altre parole, vengono pagati per farlo».