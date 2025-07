IL PRESIDENTE BRASILIANO LULA DA SILVA HA INVITATO TRUMP A SMETTERE DI ESSERE L’IMPERATORE DEL MONDO

Foto Wikimedia

“Non dobbiamo permettere al Presidente Trump di dimenticare che è stato eletto per governare gli Stati Uniti, non per essere l’imperatore del mondo. Sono stato molto felice quando il Presidente Trump ha dichiarato che avrebbe negoziato con Putin per porre fine alla guerra. Ne sono stato felice.

Anche se ho delle divergenze con Trump, sono felice che il Presidente Trump fosse disposto a fermare la guerra. Questa settimana ho sentito che ha intenzione di vendere più armi. Il mondo è molto strano. I Paesi della NATO hanno aumentato la loro spesa militare per l’acquisto di armi del 5%, e noi abbiamo 733 milioni di persone che muoiono di fame.“