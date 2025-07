Il Partito Laburista britannico sospende i parlamentari contrari al disegno di legge sull’austerità

Foto: Simon Dawson / Flickr n. 10 di Downing Street

Il partito laburista sospende i parlamentari dopo la loro opposizione a una proposta di legge sui tagli al welfare, alimentando la reazione negativa e aggravando le tensioni già esistenti.

Di Ana Vračar – People dispatch

l Primo Ministro britannico Keir Starmer sta ancora una volta rispondendo con forza all’opposizione interna al Partito Laburista, riecheggiando le tattiche che il suo governo ha usato per cercare di reprimere i gruppi di solidarietà con la Palestina in tutto il Regno Unito. Dopo che decine di parlamentari si sono ribellati a una draconiana legge sul welfare che avrebbe devastato la vita di migliaia di persone disabili (la versione sventrata del disegno di legge prevede comunque tagli significativi al welfare), Starmer ha risposto sospendendone quattro: Rachael Maskell, Brian Leishman, Chris Hinchcliff e Neil Duncan-Jordan. Ha poi fatto un ulteriore passo avanti sospendendo nuovamente la veterana parlamentare laburista Diane Abbott.

Abbott era stata precedentemente sospesa per false accuse di razzismo a seguito di commenti rilasciati in un’intervista, accuse che difficilmente si conciliano con la sua decennale esperienza nella lotta al razzismo e alla discriminazione nel suo collegio elettorale. Alla fine le è stato permesso di candidarsi con la lista laburista poco prima delle elezioni generali del 2024 , ma è rimasta una fervente critica del programma di austerità del governo Starmer e della sua entusiastica svolta verso la militarizzazione . Reagendo alla sua ultima sospensione, Abbott ha osservato che la leadership laburista ovviamente la vuole fuori – come ha fatto con molti altri membri progressisti quando si stavano redigendo le liste elettorali per le elezioni del 2024, si potrebbe aggiungere.

Le sospensioni hanno scatenato una forte reazione, anche da parte di gruppi affiliati al Partito Laburista. Molti membri hanno criticato Starmer per aver preso di mira Duncan-Jordan, Hinchcliff, Leishman e Maskell, al fine di inviare un messaggio ai molti altri che si opponevano ai suoi piani di welfare. Prima della sua nuova sospensione, Abbott aveva denunciato la ritorsione di Starmer, affermando che mettere a tacere il dissenso non significa leadership, ma un tentativo palese di imporre il controllo.

Anche prima di questo ultimo tentativo di aggrapparsi al potere punendo le critiche interne, la leadership di Starmer aveva già danneggiato irreparabilmente la popolarità del Labour. In appena un anno, il sostegno al partito è crollato a tal punto che la bizzarra creazione di estrema destra di Nigel Farage, Reform UK , è ora in testa in molti sondaggi. In alcuni di questi sondaggi, un nuovo partito progressista recentemente annunciato da Zarah Sultana e Jeremy Corbyn è legato al Labour , pur non avendo ancora un programma dettagliato o un nome. Eppure, il governo di Starmer continua a insistere: continuando l’attacco ai servizi pubblici, raddoppiando la spesa militare e affidandosi alla retorica dell’estrema destra in materia di immigrazione.