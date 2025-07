Cina e Mauritania celebrano i 60 anni di relazioni diplomatiche

Sessant’anni di relazioni diplomatiche tra Cina e Mauritania: un legame di mutuo rispetto e cooperazione vincente tra Paesi in via di sviluppo, ora elevato a partenariato strategico. I presidenti Xi e Ghazouani rinnovano l’impegno a rafforzare fiducia e scambi in tutti i settori.

Xinhua – 19 luglio 2025

Il Presidente cinese Xi Jinping e il Presidente mauritano Mohamed Ould Cheikh Ghazouani si sono scambiati sabato gli auguri in occasione del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Negli ultimi 60 anni, indipendentemente dai cambiamenti del contesto internazionale, le due parti si sono sempre rispettate reciprocamente e si sono trattate da pari, costituendo un modello di sostegno reciproco e cooperazione win‑win tra Paesi in via di sviluppo, ha affermato Xi.

Xi ha osservato che negli ultimi anni le relazioni Cina–Mauritania si sono sviluppate in modo sano e stabile, con crescente fiducia politica reciproca e scambi e cooperazione proficui in vari settori.

Xi ha ricordato di aver incontrato il Presidente Ghazouani lo scorso anno durante il Forum per la cooperazione Cina-Africa (FOCAC) svoltosi a Pechino, dove hanno raggiunto importanti intese e annunciato congiuntamente l’elevazione delle relazioni Cina–Mauritania a partenariato strategico, aprendo un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali.

Xi ha dichiarato di attribuire grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Mauritania ed è disposto a lavorare con Ghazouani per prendere il 60° anniversario dei legami diplomatici come punto di partenza per promuovere l’amicizia tradizionale, approfondire la fiducia e la cooperazione reciproca e aprire congiuntamente un nuovo futuro per lo sviluppo del partenariato strategico Cina–Mauritania, al fine di portare maggiori benefici ai due popoli.

Da parte sua, Ghazouani ha affermato che negli ultimi 60 anni il suo Paese e la Cina hanno sviluppato un’amicizia solida, caratterizzata da stretta cooperazione a tutti i livelli e sostegno reciproco nelle sedi internazionali.

Durante il Summit FOCAC di Pechino dello scorso settembre, Ghazouani e Xi hanno elevato insieme i rapporti bilaterali a partenariato strategico, ha detto il Presidente mauritano, definendo tale passo il riflesso dell’approfondimento dei legami, che beneficerà i popoli amici dei due Paesi e contribuirà a promuovere la sicurezza, la prosperità e il benessere delle popolazioni di tutto il mondo.

Nella stessa giornata, il premier cinese Li Qiang ha scambiato messaggi di congratulazioni con il suo omologo mauritano Mokhtar Ould Diay.

Nel suo messaggio, Li ha dichiarato che la Cina è pronta a unire gli sforzi con la Mauritania per cogliere il 60° anniversario delle relazioni bilaterali come un’opportunità per implementare pienamente gli importanti accordi raggiunti da Xi e Ghazouani, arricchendo costantemente i contenuti del partenariato strategico bilaterale.

Da parte sua, Ould Diay ha affermato che la Mauritania aderisce fermamente al principio di una sola Cina ed è disposta a collaborare con la Cina, sotto la saggia guida dei due presidenti, per rafforzare il partenariato strategico bilaterale al servizio dello sviluppo di entrambi i Paesi.

Giulio Chinappi – World Politics Blog