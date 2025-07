Kiev, 22 luglio 2025 – Per la prima volta dall’inizio della guerra, manifestazioni spontanee sono esplose in diverse città ucraine, da Kiev a Leopoli, in risposta alla controversa legge firmata dal presidente Volodymyr Zelensky. La norma toglie indipendenza agli organismi anticorruzione del Paese, provocando una forte reazione da parte di attivisti, magistrati e cittadini comuni.

Nel cuore della capitale, centinaia di persone si sono radunate davanti al parlamento con cartelli come “La corruzione applaude” e “Non abbiamo marciato per questo”. Scene simili si sono ripetute a Dnipro, Odessa e Ivano-Frankivsk. In piazza soprattutto giovani, veterani del fronte e familiari di soldati, uniti dal timore che la sicurezza nazionale stia diventando il pretesto per restringere le libertà civili.

La legge appena approvata conferisce al procuratore generale – figura ritenuta vicina a Zelensky – il controllo sulle indagini anticorruzione, minando l’autonomia di istituzioni chiave come NABU e SAPO. Un cambiamento che molti vedono come un tentativo di bloccare le inchieste che stavano toccando anche membri dell’entourage presidenziale.

Le proteste giungono dopo settimane di clima teso: perquisizioni contro investigatori indipendenti, accuse mirate a noti attivisti e pressioni sulla stampa stanno delineando un preoccupante scenario repressivo. Secondo diversi osservatori, il governo starebbe sfruttando la legge marziale per accentrarsi il potere e mettere a tacere ogni forma di opposizione.

Ma nonostante la legge marziale sia ancora in vigore, la polizia non è intervenuta contro i manifestanti. Un fatto inusuale, che secondo alcuni potrebbe indicare un malcontento interno anche tra le forze dell’ordine. Le proteste odierne rappresentano forse le prime scintille di un possibile “regime change” in Ucraina? È presto per dirlo, ma il dissenso si fa sentire.

Nel frattempo, cresce l’imbarazzo dei partner occidentali. Finora restii a criticare Kiev per non ostacolare il sostegno militare, Stati Uniti ed Europa si trovano ora davanti a un bivio: continuare a chiudere un occhio o pretendere reali garanzie democratiche.

Fonte: kyiv Indipendent