Visita del Ministro degli Esteri bielorusso in Laos

Lao News Agency – 18 luglio 2025

Il 17 luglio 2025, il Presidente Thongloun Sisoulith della Repubblica Democratica Popolare del Laos ha ricevuto una visita di cortesia da parte del Signor Maksim Ryženkov, Ministro degli Esteri della Repubblica di Bielorussia, durante la sua visita ufficiale in Laos dal 16 al 18 luglio.

Il Presidente Thongloun ha accolto calorosamente la delegazione bielorussa ed espresso apprezzamento per la visita, definendola un passo significativo verso l’ulteriore rafforzamento della tradizionale amicizia e cooperazione tra i due paesi. Ha inoltre rivolto i suoi saluti al Presidente Aljaksandr Lukašėnka della Bielorussia e gli ha esteso un invito per una visita ufficiale in Laos in un momento reciprocamente conveniente.

Il Presidente laotiano ha elogiato l’evolversi continuo dei rapporti bilaterali, in particolare lo scambio regolare di delegazioni di alto livello. Ha ricordato la visita di stato del 2013 in Bielorussia dell’ex Presidente Choummaly Sayasone, che segnò una nuova tappa nella partnership e portò alla firma di dodici accordi di cooperazione.

Il Presidente Thongloun ha inoltre fatto le sue congratulazioni alla Bielorussia per il successo delle elezioni presidenziali tenutesi a gennaio e ha rammentato il suo recente incontro con il Presidente Lukašėnka durante il vertice BRICS a Kazan’, in Russia. Ha salutato con favore il recente Accordo di esenzione dal visto per i titolari di passaporti ordinari, sottolineando che esso favorirà gli scambi tra i popoli e approfondirà i legami tra le due nazioni.

Ha ribadito l’impegno del Laos ad ampliare la cooperazione in vari settori, tra cui politica, economia, commercio, investimenti, istruzione, turismo, cultura, sanità, energia e estrazione mineraria — aree di reciproco interesse e vantaggio. Ha enfatizzato il ruolo cruciale dei Ministri degli Esteri di entrambi i paesi nell’attuazione degli accordi bilaterali per ottenere risultati concreti.

In risposta, il Ministro Ryženkov ha rivolto sinceri ringraziamenti per la calorosa ospitalità e ha trasmesso i saluti del Presidente Lukašėnka. Ha esteso un invito al Presidente Thongloun a visitare la Bielorussia e ha fornito una breve panoramica del suo incontro con il Ministro degli Esteri laotiano. Il Ministro Ryženkov ha quindi ribadito la disponibilità della Bielorussia a collaborare strettamente con il Laos per rafforzare ulteriormente la consolidata amicizia e cooperazione tra i due paesi.

