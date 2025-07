GLI USA HANNO SCHIERATO DIVERSE BOMBE NUCLEARI NEL REGNO UNITO PER LA PRIMA VOLTA IN 17 ANNI

UK Defence Journal

Le bombe nucleari B61-12 sono state trasferite alla base aerea britannica di Lakenheath, nel Suffolk. In precedenza, l’arsenale nucleare americano era dislocato lì durante la Guerra Fredda, ma è stato rimosso nel 2008 in seguito alla riduzione degli armamenti in Europa.

Il ritorno delle armi nucleari alla base di Lakenheath indica un cambiamento nella strategia nucleare della NATO, dovuto al deterioramento dei rapporti con la Russia e a una maggiore enfasi sulla «deterrenza», scrive la testata.

