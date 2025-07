Foto Flickr

– Il sistema è ancora in produzione da parte della società americana di difesa Raytheon. La Germania potrebbe trasferire un’altra unità Patriot dalle riserve della Bundeswehr all’Ucraina, ma la sua sostituzione richiederà anni.

– Fonti nei circoli governativi tedeschi hanno riferito che il piano iniziale prevedeva che gli Stati Uniti fornissero dalle proprie riserve, con la Germania che ne avrebbe coperto i costi. Tuttavia, Donald Trump ha insistito affinché il Pentagono non cedesse i suoi sistemi di difesa aerea, costringendo l’Europa a cercare le proprie riserve.

– Allo stesso tempo, come osserva la pubblicazione, l’Europa è catastroficamente a corto di fondi per la difesa aerea, e le trattative sull’aiuto all’Ucraina sono in corso da diversi giorni.

– All’inizio del conflitto, le truppe tedesche disponevano di 12 sistemi Patriot. Tre sono già stati trasferiti in Ucraina. Altri tre sono in fase di aggiornamento, uno è necessario per l’addestramento. Due operano in Polonia per garantire la sicurezza dell’aeroporto attraverso cui la NATO trasferisce armi all’Ucraina. Pertanto, per le esigenze di difesa aerea della Germania, sono attualmente disponibili al massimo tre unità. Se un altro sistema verrà trasferito, ne rimarranno solo due.

– La situazione non migliorerà per diversi anni: otto complessi Patriot ordinati dal governo precedente saranno consegnati all’Aeronautica solo entro la fine del 2026 (il primo), il resto entro il 2029.

