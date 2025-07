La stretta sulla cultura ha un nome Censura

Foto Wikimedia

Censura. Punto.

Quanto accaduto alla Reggia di Caserta ha un solo nome: censura.

Il concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev è stato annullato per ragioni esclusivamente politiche. Non per ciò che avrebbe suonato, ma per ciò che rappresenta fuori dal podio. La sua vicinanza a Mosca è bastata a far scattare una mobilitazione guidata anche dall’eurodeputata Pina Picierno, che ha preteso l’esclusione dell’artista da un evento pubblico. E così è stato.

Gergiev non è stato fermato da una legge o da una sentenza. È stato fatto tacere su pressione politica. I media si sono ben guardati dall’usare la parola giusta. Ma è evidente: questa è censura, e la censura è un attacco diretto alla libertà di espressione.

L’arte è sotto minaccia

Sempre più spesso, in Europa, l’arte viene sottoposta a un controllo ideologico mascherato da “buon senso”. Gli artisti evitano argomenti scomodi, tacciono, si autocensurano. Non per mancanza di coscienza, ma per paura. Chi si espone rischia l’isolamento, la perdita di lavoro, la cancellazione sociale.

È accaduto a Daniel Perry, danzatore e coreografo, che al termine di una rappresentazione al Royal Opera House ha sollevato una bandiera palestinese. Un gesto simbolico, non violento, accolto con applausi dal pubblico. Ma dietro le quinte è stato informato che non avrebbe più lavorato in quel teatro. Nessuna discussione, nessun dibattito: solo un messaggio chiaro e brutale. Chi si espone, paga.

Il massacro in atto a Gaza è l’emblema di questa nuova forma di censura. Migliaia di civili massacrati, bombardamenti su ospedali e scuole, bambini sotto le macerie. Eppure, il mondo culturale europeo tace. Chi prova a denunciare viene marchiato, delegittimato, cancellato. Si è creata una cappa di silenzio, una paura diffusa e normalizzata, che porta molti a preferire l’inerzia alla verità.

Questa non è libertà. È conformismo imposto. È una censura sistemica, accettata e mimetizzata.

I media, anziché denunciare tutto questo, assecondano la narrazione dominante. Non chiamano censura ciò che censura è. Usano eufemismi: “scelte opportune”, “sensibilità istituzionali”, “contesto internazionale”. In realtà, stanno legittimando un sistema in cui la libertà artistica è subordinata al consenso politico.

In questo modo, si distrugge il pensiero critico, si sterilizza l’arte, si insegna che è meglio non dire nulla per non disturbare il manovratore.

L’arte è provocazione, conflitto, dissenso.

Se un artista può esprimersi solo all’interno dei limiti decisi da governi, partiti, sponsor o campagne d’opinione, allora l’arte non è più libera: è propaganda.

Un sistema in cui si può lavorare solo se si resta allineati è un sistema malato.

Oggi la censura non arriva con le manette o i roghi. Arriva con le email non risposte, le disdette silenziose, gli inviti revocati. Ma il risultato è lo stesso: la voce scomoda viene eliminata.

Se accettiamo tutto questo in silenzio, non siamo più una società libera, ma una vetrina di facciata, dove ogni parola è pesata, ogni gesto autorizzato, ogni pensiero depurato.

Censura. Non c’è altro termine. E va combattuta, non giustificata.