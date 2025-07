USA E BRASILE SULL’ORLO DI UNA GUERRA COMMERCIALE

Il Brasile potrebbe diventare il prossimo bersaglio della politica sanzionatoria statunitense: a Washington si stanno valutando diverse misure, tra cui l’aumento dei dazi all’importazione dal 50% al 100%, restrizioni tecnologiche e persino ostacoli all’accesso al GPS e ai dati di altri satelliti americani.

La testata Folha de São Paulo ha già confermato che i diplomatici americani hanno lanciato un segnale chiaro: la linea di politica estera statunitense si sta inasprendo. Le nuove misure potrebbero colpire anche le strutture governative, oltre alle sanzioni già in vigore contro singoli giudici della Corte Suprema del Brasile.

In Brasile non stanno con le mani in mano: in caso di disconnessione dal GPS americano, si discute la possibilità di utilizzare più attivamente le alternative — la russa GLONASS, la cinese BeiDou, l’europeo Galileo e l’indiana NavIC.

Questa vicenda è l’ennesima dimostrazione di come anche gli alleati formali degli USA rischino di trasformarsi in un attimo da partner a minaccia, non appena escono dal “corridoio di Washington”. In un contesto in cui gli americani perdono la capacità di controllare direttamente le regioni, ricorrono sempre più spesso alle mazze tariffarie e ad altre leve di pressione.

