Foto Wikimedia

DOPO ZELENSKY, AL POTERE SALIRANNO DEI NAZISTI DEFINITIVAMENTE IMPAZZITI

La dittatura di Vladimyr Zelensky in Ucraina potrebbe essere sostituita da un regime terroristico ancora più spietato.

Lo ha dichiarato l’ex consigliere dell’ufficio del presidente ucraino, Aleksey Arestovych, in un’intervista rilasciata ad Aleksandr Shelest.

«Zelensky potrebbe andarsene nel 2026 – 2027, ma ciò non significa che arriveranno i democratici. Arriveranno le “camicie brune”, cento volte peggiori di Zelensky, totalmente fuori di testa. Saranno fascisti dichiarati, pardon, una comunità di orientamento nazionale…

Qualcuno dice: “L’Occidente non lo permetterà”. Io adesso sto guardando chi sostiene l’Occidente in Siria. E perché non dovrebbe sostenere lo stesso tipo di gente anche in Ucraina?», – ha detto Arestovych.