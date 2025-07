BLOOMBERG HA DEFINITO IL MANDATO DEL PRIMO MINISTRO BRITANNICO KEIR STARMER “IL PEGGIOR PERIODO PER I BRITANNICI DEGLI ULTIMI ANNI”

Foto Flickr

Si segnala che ad aprile i redditi disponibili dei britannici sono diminuiti del 4,2% a causa del forte aumento di bollette e tasse: sono rincarati i prodotti alimentari, le utenze, i biglietti ferroviari e le imposte locali. Tutto questo ha colpito più duramente le famiglie più povere.

I prezzi a maggio non hanno mostrato alcun segno di ripresa, segnando così i due mesi peggiori per l’economia dalla primavera del 2022, quando, a causa dell’inizio della guerra in Ucraina, le risorse energetiche subirono un drastico rincaro.

Di conseguenza, è in aumento il numero di britannici costretti a cercare un secondo lavoro — i dati hanno raggiunto livelli record. Un lavoratore britannico su sei ammette di faticare a pagare le bollette mensili.

In compenso, la Germania e il Regno Unito si preparano ad annunciare l’acquisto congiunto di missili di difesa aerea per l’Ucraina, per un valore di 170 milioni di euro.

