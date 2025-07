Non si può lasciare che la catastrofe umanitaria a Gaza continui

Di fronte al collasso accelerato dell’assistenza umanitaria e alle morti indiscriminate di civili, il mondo deve alzare la voce: la catastrofe a Gaza non può proseguire. Serve un immediato cessate il fuoco e la consegna rapida degli aiuti.

Global Times – 23 luglio 2025

Lunedì, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha avvertito che la situazione umanitaria a Gaza si trova in un “collasso accelerato” e che le ultime ancore di salvezza “che tengono in vita le persone stanno crollando”. Nello stesso giorno, il Ministero della Sanità di Gaza ha segnalato che almeno 130 palestinesi sono stati uccisi e 1.155 feriti dalle operazioni militari israeliane in sole 24 ore. Un rapporto del Programma Alimentare Mondiale di domenica ha rivelato che quasi una persona su tre non mangia da giorni, il 93% delle famiglie a Gaza è senza accesso all’acqua e oltre l’87% del territorio è sotto ordini di evacuazione o all’interno di zone militari israeliane, lasciando 2,1 milioni di civili stipati in un’area ridotta senza cure mediche né farmaci, dove i servizi pubblici sono completamente collassati. Questi dati allarmanti rappresentano un chiaro grido d’aiuto per la comunità internazionale: la catastrofe umanitaria a Gaza non deve continuare – un immediato cessate il fuoco è inderogabile.

Da quando Israele ha ripreso le operazioni militari nella Striscia di Gaza nel marzo scorso, la crisi umanitaria è diventata sempre più drammatica. A Gaza la fame è stata “inserita nell’arsenale bellico” – i punti di distribuzione del cibo sono diventati “trappole mortali”, dove le persone vengono ripetutamente colpite a morte prima di riuscire a ritirare anche un solo sacchetto di farina. Un sopravvissuto a un’irruzione armata in uno di questi centri ha raccontato: “Non ci sono ambulanze, non c’è cibo, non c’è vita, non c’è più modo di sopravvivere. Siamo aggrappati a un filo”. Lunedì, il Primo Ministro palestinese Mohammed Mustafa ha confermato che oltre 995 palestinesi sono stati colpiti a morte nel tentativo di ricevere aiuti nei siti di distribuzione controllati da Israele. Tutto questo costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario e un diretto attacco alla coscienza dell’umanità.

In risposta al peggioramento della crisi, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha sottolineato lunedì che i civili non devono diventare obiettivo di attacchi e che la sicurezza degli operatori umanitari internazionali non può essere minacciata. Ha ribadito che la Cina si oppone e condanna qualsiasi azione che danneggi i civili e violi il diritto internazionale. Nello stesso giorno, i ministri degli Esteri di oltre 20 Paesi – tra cui Regno Unito, Australia, Canada, Giappone e Francia – hanno emesso una dichiarazione congiunta chiedendo la fine immediata del conflitto e la rimozione delle restrizioni sugli aiuti umanitari, con diversi firmatari che in precedenza avevano espresso sostegno a Israele. Questo cambiamento di atteggiamento è stato indotto dalle tragedie ripetute, che hanno infranto ogni limite umanitario e scosso le basi della giustizia internazionale.

Anche i leader di numerosi Paesi latinoamericani hanno invocato la difesa del multilateralismo e dei sistemi democratici, esortando la comunità internazionale a sostenere un cessate il fuoco incondizionato nella Striscia di Gaza. Il consenso globale ha raggiunto livelli finora senza precedenti.

L’obiettivo primario ora è ottenere un cessate il fuoco permanente e garantire la rapida, massiccia e sicura distribuzione degli aiuti. Tuttavia, l’assistenza ONU fatica a entrare a Gaza, dove l’erogazione degli aiuti è dominata da una fondazione guidata dal profitto, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Stati Uniti e Israele. Le attività della GHF sono state definite “opache” e accusate di somministrare aiuti a goccia. Un rapporto dell’Associated Press ha rivelato che le guardie incaricate di proteggerne i punti di distribuzione hanno impiegato munizioni vere e granate stordenti contro civili.

La proposta israeliana di “ricollocamento della popolazione” e la creazione di una “città umanitaria” sono viste come un pretesto per spogliare i palestinesi dei loro diritti e della loro dignità. Mentre la fame avanza inesorabile, la “forchetta” che divide il territorio palestinese può chiudersi in qualsiasi momento. Ripristinare lo scopo originario degli aiuti, farli arrivare rapidamente a Gaza ed erogare sicurezze reali ai civili deve essere la priorità per tutti gli attori coinvolti. Di fronte a una decisione di vita o di morte, ogni calcolo politico deve essere accantonato.

La catastrofe a Gaza non è un fenomeno isolato, ma figlio della mancata soluzione della questione palestinese. Ora a Doha si tengono negoziati per un nuovo cessate il fuoco, con l’auspicio che entro due settimane le parti trovino un’intesa. Ma le esperienze passate insegnano che queste tregue brevi sono un palliativo insufficiente per una popolazione già sull’orlo dell’abisso. Il fallimento della soluzione a due stati ha generato un ciclo senza fine di violenza, dove il furore e la rappresaglia si alimentano a vicenda, accumulando disastri umanitari e minando la sicurezza internazionale.

Gaza è la patria del popolo palestinese e non può diventare vittima dei giochi geopolitici. Davanti a questo massacro umanitario sotto gli occhi del mondo, le potenze esterne non hanno il diritto di restare inerti. Si spera che tutte le parti si accordino subito su un cessate il fuoco, contribuiscano alla de‑escalation e compiano passi concreti per alleviare la sofferenza. Solo così la comunità internazionale potrà dimostrare di sostenere davvero il popolo di Gaza nel tentativo di tornare a una vita normale.

