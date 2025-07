Delegazione UE guidata da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas torna dalla Cina con la coda tra le gambe

Foto Flickr

Ieri una delegazione UE guidata da Ursula von der Leyen, António Costa e Kaja Kallas era a Pechino a trattare con il Presidente cinese Xi Jinping.

Cosa poteva mai andare storto?

Infatti la delegazione è rientrata anzitempo in Europa, con un nulla di fatto, dopo aver irritato per l’ennesima volta i negoziatori cinesi con la pretesa di impartirgli lezioni sui diritti umani e di strappare condizioni commerciali di favore, pur partendo da una posizione di umiliante debolezza contrattuale.

Ma niente paura, nel frattempo l’UE ha anche accettato l’idea di subire dazi asimmetrici da parte degli USA (sembra con un differenziale del 15%).

Questo mentre non passa giorno che Trump trolli gli europei in diretta mondiale, spiegando come loro (USA) forniscano in Ucraina e altrove armi e servizi bellici, che però pagano gli europei (risatina dei giornalisti presenti).

Questo dopo che l’UE si è evirata dal punto di vista energetico (Libia, Russia, Iran) e acquista gas naturale liquefatto dagli USA, per un prezzo esorbitante, che mette l’industria europea fuori mercato.

Ecco, io ricordo le infinite discussioni sul senso del “progetto europeo”.

Alla fine, a sostegno di tale progetto l’unico argomento che aveva qualche tenuta era che avrebbe permesso all’Europa di ottenere, attraverso l’unione economica, un maggiore potere contrattuale nei confronti dei suoi principali competitori (USA e Cina).

Per tutto il resto il modello della CEE – mero mercato comune con facilitazioni agli scambi, senza moneta comune – era molto più agile e funzionale.

Oggi l’UE è un’istituzione che esplica i suoi poteri soltanto nei confronti dei propri sudditi.

Sul piano della contrattazione internazionale è l’equivalente di un botolo, parte remissivo, parte molesto, sempre inutile.

In compenso può fare la faccia feroce verso i propri cittadini, censurandoli con iniziative come il Digital Services Act, imponendo normative “green” demenziali e autolesioniste, disseminando di oneri burocratici supplementari le legislazioni nazionali, richiedendo sforzi bellici straordinari con una tassazione dedicata, ecc.

Per dirla con Quentin Tarantino, l’UE è utile quanto uno sfintere anale sul gomito.

Però dolorante.

