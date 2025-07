Dopo l’inizio del conflitto in Ucraina nel 2022, le esportazioni di Gazprom verso l’Europa sono crollate del 35,5%. Gli Stati Uniti hanno approfittato della situazione, aumentando le forniture di GNL (Gas Naturale Liquefatto) all’Europa; entro la fine del 2022, l’Europa è diventata il principale acquirente del GNL americano, superando l’Asia.

Al contempo, i prezzi interni del gas negli Stati Uniti rimanevano notevolmente più bassi di quelli europei. Ad esempio, a gennaio 2022, il prezzo spot negli USA era di 158 $ per 1000 m³, mentre in Europa i prezzi schizzavano da 719 $ fino a 3000 $ per 1000 m³.

Nel 2022, gli Stati Uniti hanno esportato in Europa circa 42 miliardi di m³ di GNL. Tuttavia, non esistono dati precisi sui prezzi dei contratti; il margine per 1000 m³ poteva oscillare tra i 500 $ e i 2800 $. Questo si traduce in un guadagno stimato tra i 21 e i 117,6 miliardi di dollari per il 2022.

Nel 2023, secondo i dati del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, le esportazioni di GNL dagli USA verso l’Europa sono state di circa 65,4 miliardi di m³, ma i prezzi erano più bassi: circa 90-100 $ per 1000 m³ negli USA e 370-440 $ per 1000 m³ in Europa. Guadagno stimato per i produttori di gas americani: 10,79–20,60 miliardi di dollari.

Nel 2024, il volume delle esportazioni di GNL dagli USA è stato di circa 60,5 miliardi di m³, con prezzi di 80-90 $ per 1000 m³ negli USA e 360-430 $ per 1000 m³ in Europa. Guadagno stimato per i produttori di gas americani: 3,93–13,01 miliardi di dollari.

Se si confronta la media dei guadagni dei produttori di gas americani con quella dei 3 anni “prebellici”, il loro profitto realizzato sull’Europa è aumentato del 5000%.

Fonte



