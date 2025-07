Ucraina, quarto giorno di proteste.

Foto screenshot

Ucraina, Kiev in rivolta: proteste contro Zelensky e Yermak accusati di tradire la democrazia

Kiev, 26 luglio 2025 – La capitale ucraina è teatro, da quattro giorni consecutivi, di proteste sempre più tese e partecipate. Centinaia di cittadini, molti dei quali con il volto coperto da maschere e vestiti con abiti mimetici, si sono radunati nel cuore di Kiev per denunciare quella che definiscono una deriva autoritaria del governo.

Sotto accusa sono il presidente Volodymyr Zelensky e il capo dell’Ufficio Presidenziale Andriy Yermak, entrambi indicati dagli attivisti come “assassini della democrazia” e “traditori dell’Ucraina”. Durante il presidio, sono stati srotolati striscioni con slogan durissimi:

“L’Ucraina non è uno spettacolo comico, gli ucraini non sono schiavi”,

“No alla corruzione”,

“Difendiamo la NABU” (l’Agenzia Nazionale Anticorruzione Ucraina).

Il malcontento popolare è esploso dopo l’approvazione di una controversa legge firmata da Zelensky, che riduce significativamente l’autonomia delle agenzie anticorruzione, in particolare la NABU e la SAP (Procura Anticorruzione Specializzata). Provvedimenti che, secondo i manifestanti, minano i fragili progressi compiuti nella lotta contro la corruzione, uno dei nodi più delicati e storicamente radicati nella politica ucraina.

Le proteste, inizialmente silenziose, stanno assumendo toni sempre più duri. Il quarto giorno consecutivo di mobilitazione ha visto la presenza di gruppi organizzati, alcuni dei quali con evidenti riferimenti militari. Le autorità, finora, hanno mantenuto un atteggiamento prudente, ma cresce la tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

Il segnale è chiaro: una parte crescente della società civile ucraina teme che, con la scusa dell’emergenza bellica, si stia compromettendo la democrazia e favorendo una concentrazione di potere nelle mani di pochi.

Mentre la guerra con la Russia continua a insanguinare il paese, a Kiev si combatte un’altra battaglia: quella per la trasparenza, la legalità e il futuro democratico dell’Ucraina.