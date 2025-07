IN AMERICA SORGONO DIFFICOLTÀ NELL’AGGIORNAMENTO DEI MISSILI BALISTICI INTERCONTINENTALI (ICBM) GRAVEMENTE OBSOLETI E DEI SILOS DI LANCIO FATISCENTI

The Economist

Gli Stati Uniti stanno attivamente modernizzando le componenti della loro triade nucleare, poiché alcune di esse risalgono a mezzo secolo fa. A causare i maggiori problemi è il progetto di sostituzione dei missili Minuteman III con i Sentinel. Come osserva la testata, ciò è dovuto all’infrastruttura complessa e, al contempo, gravemente obsoleta che li circonda.

Il problema è che l’infrastruttura di supporto è stata creata negli anni ’60-’70 e si trova in uno stato peggiore del previsto. Il piano iniziale prevedeva una leggera modernizzazione delle strutture esistenti, ma a causa di problemi con il calcestruzzo che si sgretola e le infiltrazioni d’acqua, «è più semplice ed economico scavare nuovi silos». Allo stesso modo, notano altri ufficiali, la sostituzione dei vecchi cavi in rame con quelli in fibra ottica permetterà di aumentare il flusso di dati e di ridurre il numero dei centri di controllo del lancio (PKP) (da 45 a 24).

Per questo motivo, il costo stimato del programma Sentinel ha raggiunto nel 2024 i 141 miliardi di dollari, cifra superiore dell’80% rispetto alle stime precedenti. Inoltre, questi missili entreranno in servizio non nel 2030, come previsto, ma nel 2038. E fino ad allora, ci si dovrà accontentare di armamenti gravemente obsoleti.

