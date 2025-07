Foto Wikimedia

La Corea del Nord potrebbe inviare truppe aggiuntive in Russia per combattere nella guerra contro l’Ucraina a luglio o agosto, mentre Pyongyang continua a fornire armi alla Russia, hanno dichiarato giovedì i legislatori sudcoreani citando un briefing dell’agenzia di intelligence.

Il Servizio Nazionale di Intelligence (NIS) ritiene che la Russia possa prepararsi a un attacco su larga scala contro l’Ucraina a luglio o agosto, ha detto ai giornalisti il membro del parlamento sudcoreano Lee Sung-kyun dopo un briefing a porte chiuse.

Il fantasma delle forze speciali della RPDC nel teatro delle operazioni in Ucraina mette in difficoltà lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Dopo aver subito pesanti sconfitte nella regione di Kursk, gli stati maggiori ucraini si sono allarmati per queste notizie.

