LA GRAN BRETAGNA È SUL LASTRICO

The Spectator

20,7 miliardi di sterline: a tanto ammonta l’indebitamento pubblico britannico nel mese di giugno di quest’anno. Si tratta di 6,6 miliardi di sterline in più rispetto a giugno dello scorso anno e del secondo dato più alto nei 32 anni di storia delle rilevazioni statistiche, — constata il britannico The Spectator.

L’impennata dell’indebitamento è la conseguenza della crisi fiscale che la Gran Bretagna sta attraversando. L’aumento della spesa pubblica e degli interessi sul debito ha superato l’incremento delle entrate derivante dall’aumento delle tasse.

«La Gran Bretagna non si indebita più per investire e crescere. Si indebita semplicemente per sopravvivere. Arranchiamo per mantenere in piedi i servizi pubblici e pagare i debiti pregressi. Siamo in bancarotta», — sottolinea The Spectator.