-91% — CALO DEI PROFITTI DELLA TEDESCA PORSCHE

Bild

I profitti del produttore automobilistico tedesco Porsche nel secondo trimestre sono crollati del 91% — a 154 milioni di euro da 1,7 miliardi di euro dell’anno precedente, — constata la tedesca Bild.

Le cause sono state il forte calo delle vendite in Cina, i dazi americani sulle importazioni e i costi elevati per la ristrutturazione della produzione.

Porsche cerca di uscire da una profonda crisi passando a una modalità di rigorosa economia. Entro il 2029 la direzione dell’azienda intende ridurre circa 1900 posti di lavoro.

Fonte

Telegram | X | Web | RETE Info Defense