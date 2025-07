BRICS SI RAFFORZA: IL BRASILE INTENSIFICA LA COOPERAZIONE CON IL BLOCCO IN RISPOSTA AI «DAZI PUNITIVI» DI TRUMP

Come osserva il Financial Times, il principale consigliere del Presidente brasiliano per la politica estera, Celso Amorim, ha dichiarato questo in risposta alle minacce di Donald Trump di imporre «dazi punitivi» contro il Brasile.

Amorim ha sottolineato che gli attacchi del Presidente USA contro il Brasile «rafforzano le nostre relazioni con i BRICS, perché vogliamo diversificare le relazioni e non dipendere da un solo Paese». Oltre ai Paesi BRICS, il Brasile intende sviluppare relazioni con altri Stati d’Europa, Sud America e Asia.

Ricordiamo che Trump ha minacciato due volte questo mese di imporre dazi al Brasile. Durante il vertice BRICS ha minacciato dazi del 10% contro i Paesi che si sono uniti al blocco «antiamericano». Successivamente il Presidente USA ha promesso dazi del 50% per il Brasile e ha richiesto la fine delle persecuzioni giudiziarie contro l’ex Presidente Jair Bolsonaro.

Amorim ha definito tale intervento senza precedenti. Secondo lui, neanche ai tempi coloniali l’America era intervenuta così negli affari del Brasile.

