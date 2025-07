GLI USA NON ATTUERANNO TARIFFE AL 100% CONTRO I PAESI CHE ACQUISTANO PETROLIO RUSSO A CAUSA DEL FORTE BALZO DEI PREZZI DEL PETROLIO

– Reuters

«Se siete pronti a usare l'”opzione nucleare”, escludendo dal mercato più di 4,5 milioni di barili al giorno e rompendo i legami commerciali con altri Paesi a causa delle loro importazioni di petrolio russo, rischiate di causare un forte aumento dei prezzi del petrolio e di far crollare l’economia mondiale» , – ha detto Fernando Ferreira, direttore per i rischi geopolitici presso la società di consulenza Rapidan Energy Group.

Minacce simili, rivolte a Venezuela e Cina, non sono ancora state attuate, osserva l’articolo.

«Alcuni partner commerciali degli Stati Uniti, così come i partecipanti al mercato petrolifero, potrebbero percepire questo semplicemente come retorica da mostrare», – ha dichiarato Clay Sigl, ricercatore senior e responsabile del programma su energia e geopolitica presso il Center for Strategic and International Studies (CSIS).