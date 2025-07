‘In America il pecorino non lo sanno fare’, Francesco Lollobrigida

Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida

Continuano le dichiarazioni al limite del paradosso da parte di alcuni ministri del governo di Giorgia Meloni, ecco alcuni esempi

29 luglio 2025. A proposito dei dazi imposti dagli USA Francesco Lollobrigida commenta: ‘I dazi non per tutti sono un dramma. In America il pecorino non lo sanno fare’.

Si chiama Crioterapia quella che praticano il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il suo ex cognato nonché ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. Per rimanere giovani si sottopongono a sedute a 80 gradi sotto zero.

7 luglio 2025. Il vino della longevità di Francesco Lollobrigida: ‘Nelle nazioni dove non si beve, si vive meno’.

5 luglio 2025. L’idea di Francesco Lollobrigida contro i dazi: ‘Vendiamo agli Usa la bresaola fatta con la loro carne’.

17 aprile 2025. Fabio Rampelli: ‘Non è la destra a essere cambiata, è il McDonald’s che si è italianizzato’.

12 aprile 2025. Francesco Lollobrigida: ‘Il vino erano i cattolici nel diritto canonico che disciplinava questo prodotto fondamentale per la religione cristiana e che era stata ovviamente oggetto del primo miracolo di Cristo nella moltiplicazione di quello che per chi crede come noi certamente non può essere un veleno, altrimenti avremmo un problema con chi lo ha moltiplicato’.

25 marzo 2025. ‘Se c’è questo pezzo di me**a non parlo’, Giovanni Donzelli insulta cronista del Fatto che ha pubblicato le chat di Fdi.

21 marzo 2025. ‘Non me ne frega un ca**o di quello che pensa Renzi’ ha detto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli mentre presiede l’Aula di palazzo Madama.

9 marzo 2025. Antonio Tajani ministro degli Esteri sulla sentenza Diciotti ha commentato: ‘Se ogni migrante clandestino fa una causa al Governo italiano faremo saltare i conti pubblici…tutti vorranno venire in Italia per speculare’.

8 marzo 2025. Giovanni Donzelli FdI: ‘I bambini per non essere bullizzati, devono cercare di non essere deboli’.

6 marzo 2025. Giorgia Meloni: ‘La pressione fiscale aumenta per colpa di quelli che trovano un posto di lavoro’.

4 marzo 2025. ‘Sul lavoro si muore perché si è disattenti’, secondo Marcello Coppo, parlamentare di Fratelli d’Italia.

4 marzo 2025. Francesco Lollobrigida: ‘L’Iva sulle ostriche? Va ridotta dal 22% al 10%, non sono beni di lusso’.

26 febbraio 2025. ‘Se sei malata o incinta, dimettiti’. La frase è stata pronunciata della consigliera di Fratelli d’Italia Silvia Colombo in risposta ad una mozione, che chiedeva la possibilità di partecipare da remoto al Consiglio comunale per donne in gravidanza a rischio e neogenitori.

25 febbraio 2025. Daniela Santanchè, ministro del Turismo: ‘Porto il tacco 12, tengo al fisico e a vestirmi bene. Sono quello che odiate, avrò sempre tacco 12 e sorriso. Io combattuta dalla sinistra anche perché amo vestirmi bene’.

22 febbraio 2025. Francesco Lollobrigida:‘Anche l’acqua fa male. L’abuso di acqua può portare alla morte: immaginate mettere un’etichettatura allarmistica sull’acqua?’.