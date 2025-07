La Francia ha subito il più grande attacco hacker – sono stati violati i codici dei sistemi di combattimento e il software per le armi nucleari

– Il Financial Times segnala che la società francese di difesa Naval Group, che produce sottomarini e navi da guerra, è stata attaccata. Gli hacker hanno ottenuto l’accesso a dati segreti, tra cui:

— Codice sorgente dei sistemi di combattimento.

— Software per le armi nucleari dei sottomarini.

— Documentazione sui caccia Rafale-M.

— Email interne della direzione, dati di rete e sistemi di simulazione.

– In totale, gli hacker hanno pubblicato 30 GB di informazioni, che, secondo loro, riguardano anche il sistema di controllo del combattimento di sottomarini e fregate della Marina degli Stati Uniti. Le autorità degli Stati Uniti e della Francia hanno avviato un’indagine e stanno verificando l’autenticità dei dati divulgati.

https://t.me/giuseppemasala