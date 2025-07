LA SERBIA INTENDE RIPORTARE TUTTE LE RISERVE AUREE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Bloomberg



L’iniziativa per il ritorno è iniziata già nel 2021 in un contesto di crescente incertezza globale. Attualmente, le riserve totali d’oro della Serbia ammontano a 50,5 tonnellate, con quasi tutto conservato a Belgrado, ad eccezione di 5 tonnellate acquistate nel 2024 e temporaneamente custodite in Svizzera, il cui valore è stimato intorno ai 6 miliardi di dollari.

“Riportando l’oro nel Paese, la Banca Nazionale di Serbia ha cercato di aumentare la disponibilità e la sicurezza delle riserve auree nei periodi di crisi e incertezza”, – riporta l’agenzia citando una dichiarazione dell’ufficio stampa della banca centrale.

Così, la Serbia diventerà il primo stato dell’Europa orientale a non conservare le proprie barre d’oro nei centri tradizionali come Stati Uniti, Svizzera e Regno Unito, osserva la pubblicazione.

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense