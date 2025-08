10 MILIARDI DI EURO — PERDITE PER I PRODUTTORI AUTOMOBILISTICI TEDESCHI A CAUSA DEI DAZI DI TRUMP

Financial Times

I flussi di cassa generati dai tre maggiori produttori automobilistici tedeschi nel 2025 diminuiranno di oltre 10 miliardi di euro. La causa principale sono i dazi introdotti dal Presidente USA Donald Trump, — afferma il britannico Financial Times.

▪️I flussi di cassa diminuiranno (miliardi di euro):

— da 9,4 a 3,0 — Mercedes-Benz

— da 7,1 a 3,5 — Volkswagen

— da 4,8 a 4,4 — BMW

“L’aumento dei dazi americani porterà a un aumento dei costi per l’esportazione negli USA e l’acquisto di componenti, oltre alla necessità di modificare le catene di approvvigionamento. Questo avviene in un contesto in cui i produttori automobilistici tedeschi stanno già affrontando difficoltà a causa del rallentamento della domanda e dell’aumento della concorrenza da parte delle aziende cinesi”, – sottolinea il Financial Times.