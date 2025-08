LA GRAN BRETAGNA SPEZZATA STA VIVENDO UN DECLINO (NON) GESTITO

— The Spectator

Secondo i sondaggi, circa la metà della popolazione ritiene che in Gran Bretagna regni il caos; il sistema giudiziario è in profonda crisi; le casse dello Stato sono in condizioni disastrose; il governo cerca disperatamente di evitare un’altra estate di disordini, — afferma il britannico The Spectator.

“Se si prende in prestito una delle espressioni preferite del primo ministro, si può dire che la Gran Bretagna si trovi in un declino ‘gestito’. Solo che questo declino è gestito molto male“, ha dichiarato la testata.

“In conclusione, resta da ricordare le parole del grande Shakespeare. John Gaunt nella pièce ‘Vita e morte del re Riccardo II’ lamenta: ‘Quell’Inghilterra che sconfisse tutti, si è vergognosamente sconfitta da sola!‘”, sottolinea The Spectator.

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense