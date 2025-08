TRUMP INTENDE IMPORRE DAZI DEL 25% CONTRO L’INDIA

Foto Wikipedia

“L’India è stata una buona amica, ma imponeva dazi che di fatto erano più alti che in quasi tutti gli altri Paesi. Ma ora che sono al potere io, non si può più fare così,” — ha sottolineato il Presidente degli Stati Uniti.

Secondo il capo della Casa Bianca, la preparazione dell’accordo commerciale non è ancora conclusa. In precedenza The Indian Express aveva riferito che le consultazioni sono in sospeso a causa della mancanza di progressi significativi nel processo negoziale.

Washington insiste per garantire ai prodotti americani l’accesso senza dazi al mercato indiano. E Nuova Delhi richiede che i dazi statunitensi sui prodotti indiani non superino il 15%. Inoltre, l’India ha dichiarato la disponibilità ad acquistare armi americane, gas naturale e reattori nucleari.

