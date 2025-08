UK, il nuovo partito di sinistra: un’opportunità storica?

Foto Wikimedia

Dave Kellaway ragiona sulle opportunità offerte dal lancio del nuovo partito di sinistra da parte di Zarah Sultana e Jeremy Corbyn

Ogni volta che inizio questo articolo, devo aggiornare il numero di persone che si sono registrate sul sito web Your Party. Secondo il feed Twitter di Zarah Sultana, hanno già raggiunto le 500.000 adesioni in meno di una settimana e le persone continuano a iscriversi. Questo è l’argomento di cui tutti parlano durante le manifestazioni e i picchetti a favore della Palestina o in difesa dei migranti. Sì, il confronto con i membri registrati del Labour e del Reform non è corretto, poiché non si tratta ancora di un’iscrizione a pagamento, anche se sarebbe interessante vedere quanti hanno già donato.

Ricordiamo anche i 300.000 che hanno aderito alla campagna Enough is Enough lanciata dai leader sindacali durante i grandi scioperi del settore pubblico di alcuni anni fa. Le persone dietro quella campagna non avevano un progetto, ci sono state alcune manifestazioni isolate con oratori sul palco e la cosa è rapidamente svanita. Questo è diverso.

Le persone stanno aderendo a una dichiarazione che include una serie di posizioni politiche generali che riflettono il progetto di Corbyn e un impegno a sostegno della Palestina. La dichiarazione potrebbe essere molto migliore sul tema dell’ecologia, anche se include critiche alle aziende di combustibili fossili che stanno distruggendo il pianeta.

Nella dichiarazione è anche chiaramente indicato che ci sarà una conferenza fondativa e che i membri decideranno le politiche e i leader. Qui le persone stanno aderendo a un processo completamente diverso dalla campagna Enough is Enough. Anche se solo la metà di loro decidesse di aderire, il risultato sarebbe comunque positivo rispetto al numero di iscritti al Labour Party.

Starmer e il suo team sono stati reticenti nel rendere noti i dati relativi agli iscritti. I comitati esecutivi nazionali pubblicano abitualmente queste informazioni, ma hanno smesso di farlo nelle ultime riunioni. Chi è ancora nel Labour vi dirà che i membri attivi sono pochi e rari. Tra i membri ufficiali del Labour ci sono molti che pagano la quota ma non sono attivi. Il declino del Labour non sorprende, vista il continuo rifiuto di riconoscere il genocidio a Gaza, la sua politica anti-immigrati e i tagli al welfare. Le riunioni riducono deliberatamente al minimo la discussione politica. Hanno persino cambiato le regole in modo da ridurre la frequenza delle riunioni di circoscrizione. I consiglieri e i carrieristi politici mantengono in funzione le strutture di base.

Già altri membri se ne andranno con l’avanzare del processo Corbyn/Sultana. Il gran numero di adesioni concentrerà l’attenzione della gente e coinvolgerà coloro che stanno aspettando di fare una scelta.

Come hanno reagito il Labour e i media mainstream

Rispetto alla copertura mediatica minuziosa del recente aumento del partito Reform di Farage, c’è stata molta meno copertura dell’esplosione delle iscrizioni al nuovo partito di sinistra. Tuttavia, è stato impossibile ignorare diversi sondaggi che hanno mostrato il nuovo partito tra il 10 e il 15%. Ciò sottrarrebbe voti al Labour, ai Verdi e agli astensionisti (circa un terzo ciascuno). I giornalisti favorevoli a Starmer stanno avanzando posizioni contraddittorie. Alcuni sottolineano le difficoltà interne ed esagerano le differenze tra il campo di Sultana e i fedelissimi di Corbyn. Prevedono che tutto finirà in lacrime e divisioni.

Allo stesso tempo, altri sostengono che il nuovo partito stia irresponsabilmente dividendo i voti della sinistra, in altre parole che sarà efficace e otterrà un numero significativo di voti.

Un giornalista, Sean O’Grady, che scrive sull’Independent, dà al partito sei mesi di tempo per dividersi in due fazioni, quella di Sultana e quella di Corbyn. Egli ritiene addirittura che ciò rafforzerà Starmer, chiarendo le questioni, e che egli riuscirà in qualche modo a riconquistare i voti progressisti attorno alla sua leadership per bloccare Farage. I consulenti stanno promuovendo questo scenario in stile Macron come futuro del Labour.

Good luck! Ho sentito la discussione sulla scissione tra i membri locali del partito laburista quando si è parlato del nuovo partito. Sono le politiche di Starmer e i suoi cambiamenti radicali che hanno portato alla scissione dei voti laburisti a favore dei Verdi e dei candidati di sinistra. Non si può cinicamente usare la natura antidemocratica del nostro sistema elettorale per argomentare contro la creazione di un nuovo partito. È ironico che la stragrande maggioranza abbia votato a favore della rappresentanza proporzionale durante i congressi dei partiti. Come ha commentato qualcuno sui social media, “non si può cinicamente usare la natura antidemocratica del nostro sistema elettorale per argomentare contro la creazione di un nuovo partito. È ironico che una maggioranza schiacciante abbia votato a favore della rappresentanza proporzionale alle conferenze di partito. Come ha commentato qualcuno sui social media l’altro giorno guardando quanti si sono iscritti, non si tratta tanto di dividere il voto quanto di riconquistarlo.

Infatti, molti sostenitori del nuovo partito si oppongono con forza alla divisione dei voti tra i candidati progressisti dei Verdi e quelli del nuovo partito di sinistra. Allo stesso tempo, dovremmo tendere una mano ai parlamentari laburisti che hanno preso posizione sulla Palestina o hanno votato contro i tagli al welfare: sarebbe sciocco candidare un esponente del partito di sinistra contro John McDonnell o Diane Abbott.

Come ha reagito la sinistra marxista o radicale A differenza di alcuni progetti alternativi precedenti, quasi tutti i gruppi di sinistra come il Socialist Party, Counterfire e il Socialist Workers Party hanno appoggiato il nuovo progetto e contribuiranno alla sua realizzazione. Alcuni attivisti indipendenti e socialisti pensano in qualche modo che questa sia una cosa negativa, che inevitabilmente questi gruppi interverranno in modo negativo. Si veda ad esempio questo articolo scherzoso.

Se sei un partito aperto e inclusivo, non puoi porre il veto alla partecipazione di diverse migliaia di attivisti esperti e dedicati. A volte i gruppi leninisti allontanano le persone con il loro modo grossolano di lavorare nel movimento di massa. Ad esempio, il Revolutionary Communist Party ha già dichiarato che si unirà per trasformare il partito in un partito marxista rivoluzionario d’avanguardia. Farage, che non è uno stupido, ha persino invitato uno di loro al suo programma televisivo GB News.

Se anche solo un quarto o un terzo di coloro che si iscrivono si uniscono e lo costruiscono, allora dovrebbero essere in grado di neutralizzare le retoriche verbose di estrema sinistra che venissero adottate. La chiave per disinnescare la propaganda inutile è avere regole ferree sulla discussione e costruire il partito attraverso il lavoro di massa in difesa dei lavoratori e delle masse oppresse.

Le persone serie capiscono che un partito guidato da Corbyn e Sultana sarà chiaramente più a sinistra del Labour e offrirà l’opportunità di costruire un’alternativa al labourismo. Il suo programma sarà inaccettabile per il Capitale, che scatenerà una controffensiva ancora più forte di quella che abbiamo visto con Corbyn nella sua prima versione. Oggi, in una situazione non rivoluzionaria, dedicare tempo a spingerlo ad adottare una linea chiara sulla distruzione dello Stato capitalista è sciocco. Le correnti marxiste possono sollevare tali questioni in modo appropriato: è importante che si sviluppi un polo o una corrente rivoluzionaria.

Alcuni compagni tendono a contrapporre in modo grossolano l’elettoralismo alla lotta nelle strade e nei luoghi di lavoro. Qualsiasi costruzione di un’alternativa socialista appare utopistica senza una presenza radicale a tutti i livelli di governo. Anche un’ondata di lotte auto-organizzate richiede una strategia politica e un risultato se si vuole ottenere un cambiamento reale.

Non vogliamo un Labour Party 2.

D’altra parte, non vogliamo che il partito ripeta gli errori della fallimentare leadership di Corbyn al Labour Party. È probabile che alcune delle persone che aderiranno lo vedranno come un’occasione per recuperare il Labour Party che ritengono Blair e Starmer abbiano distrutto. Alcuni potrebbero vederlo come un gruppo di pressione per esercitare pressione sulla leadership laburista, forse anche per costringere Starmer e l’ala destra ad andarsene e poi riunificarsi con la nave madre.

Se il nuovo partito passerà tutto il suo tempo a elaborare la politica sociale perfetta per il nostro immaginario futuro tecnocratico di sinistra quando governeremo lo Stato, non arriverà da nessuna parte. Se si considererà un Partito Laburista 2.0, con una politica migliore di quella attuale ma senza sbocchi per una reale partecipazione popolare, sarà distrutto dalle forze contrarie. Durante il periodo di Corbyn siamo rimasti intrappolati in una situazione in cui i membri del Labour erano spesso costretti ad aspettare che una manciata di persone al vertice prendesse delle decisioni, invece di diventare essi stessi agenti e leader. Non possiamo ripetere quell’errore.

James Schneider sottolinea poi come sia necessario sviluppare quello che lui chiama potere popolare piuttosto che un elettoralismo ristretto: il partito dovrebbe investire nello sviluppo dell’auto-organizzazione nei nostri luoghi di lavoro e nella società civile. Mi piace la sua formulazione: class war with a grin (guerra di classe col sorriso). In altre parole, abbiamo bisogno di un partito che apra nuovi orizzonti e sviluppi una cultura politica migliore. Dovrebbe essere sfrontato e combattivo, sfidando la narrativa dei media mainstream.

Abbiamo fallito una volta nel trattenere le migliaia di nuovi attivisti che si sono uniti al Labour. Non erano interessati a come funzionava il partito e si sono allontanati. Il vantaggio che abbiamo questa volta è che non stiamo portando persone in un partito pre-elettorale. Il vantaggio che abbiamo questa volta è che non stiamo portando le persone in un’istituzione preesistente e soffocante. Abbiamo almeno la possibilità di fare qualcosa di diverso.

E i Verdi?

Penso che Schneider sia piuttosto scettico nei confronti dei Verdi. Egli suggerisce che essi abbiano un approccio elettoralistico matematico e che gruppi come Extinction Rebellion avrebbero avuto un impatto maggiore. Ritengo che un risultato del 10% nei sondaggi e la possibilità di avere circa 800 consiglieri comunali e quadruplicare il numero dei propri parlamentari siano la prova di un certo impatto.

I gruppi più radicali possono emergere e scomparire piuttosto rapidamente. I Verdi sono eterogenei: sono molto diversi a nord di Londra, a Bristol o nella campagna del Norfolk. Se Zack Polanski dovesse vincere la leadership, rafforzerebbe l’ala radicale e aprirebbe la strada ad alleanze elettorali in aree come le città dove il Labour è vulnerabile.

Si è parlato, visti i sondaggi, che un nuovo partito di sinistra con una dozzina o più di parlamentari potrebbe, insieme ai Verdi, avere un ruolo decisivo in caso di parlamento senza maggioranza. Data la volatilità della politica britannica, questo non può essere escluso.

Quello che sappiamo è che i nuovi partiti di sinistra in Grecia, Spagna e Italia sono stati distrutti dalla questione delle alleanze di governo con partiti di tipo laburista. Potrebbe essere possibile dare un sostegno esterno a un governo impegnato in politiche progressiste senza alcuna coalizione generalizzata e senza assumere alcun ministero. Questo è ciò che hanno fatto il Bloque de Esquerda e il PC in Portogallo alcuni anni fa. È comprensibile se questo impedisce la formazione di un governo di estrema destra o neofascista. Tuttavia, questa discussione su un parlamento senza maggioranza non dovrebbe dominare.

La mossa decisiva di Sultana

Quello che tutti possono vedere oggi, visto il numero di adesioni, è che non possiamo semplicemente liquidare questa situazione come l’ennesimo progetto di sinistra come Respect, Socialist Alliance o Left Unity. Si tratta di qualcosa di diverso. La gente sembra sorpresa che il processo non sia stato facile, ma quando la posta in gioco è così alta e abbiamo un’opportunità storica, allora le persone si appassionano e lottano per difendere la loro posizione.

Non dovremmo sottovalutare il contributo di Zarah Sultana. Era un po’ come la nuova amica che è venuta in vacanza con un gruppo ben consolidato che impiegava sempre un’eternità per scegliere il ristorante la sera. Si era già sprecata almeno mezz’ora e lei si è semplicemente seduta e tutti l’hanno seguita con riluttanza.

Naturalmente ci sono state lamentele tra il gruppo consolidato per l’audacia della nuova amica. Chiaramente la corte di consiglieri e lo staff di Corbyn sono stati colti di sorpresa da Sultana e si sono sentiti messi da parte. Ma almeno lei ha smosso le cose. Ancora più importante, ha ampliato il fascino della nuova formazione. Appartiene a un’altra generazione, è una donna e ha origini sudasiatiche. Zarah incarna la generazione che il Labour ha perso a causa della Palestina.

Allo stesso tempo, sembra che l’idea di una federazione libera sia stata ora superata dai piani di una conferenza e dall’adesione delle persone al partito. Lo stesso Scnheider, vicino a Corbyn, sostiene una struttura democratica e una leadership collettiva. Il diavolo potrebbe essere nei dettagli, ma ci sono tutte le possibilità che il partito venga costituito democraticamente e diventi un punto di riferimento nazionale per milioni di persone per un’alternativa di sinistra a Starmer