ITALIANI E LA GUERRA, Il 31% SI ASPETTA CONFLITTO, MA SOLO IL 16% COMBATTEREBBE

Trentuno italiani su 100 si aspettano che il Paese venga coinvolto in una guerra entro i prossimi 5 anni, ma solo il 16% si dichiara pronto a combattere, mentre il 19% preferirebbe disertare. Sono alcuni dei dati che emergono da un’indagine del Censis sulla percezione della guerra nella società italiana e sul riarmo.

L’indagine “tratteggia un Paese che osserva il caos globale con il fiato sospeso. La preoccupazione c’è, ma non si è ancora raggiunto il livello di allarme”.



Una parte significativa, il 26%, “con un pragmatismo che rasenta il cinismo” propone di delegare la difesa a contingenti di mercenari stranieri, evitando così il coinvolgimento diretto dei cittadini italiani.

Per il 65% degli italiani non siamo un popolo di guerrieri e saremmo travolti dal nemico, se non potessimo contare sull’aiuto degli alleati. Però i dazi americani sono già una dichiarazione di guerra nei nostri confronti: ne è convinto il 63% dei cittadini. Perciò sono cresciuti i sospetti verso l’alleato storico e il 46% degli italiani adesso è dell’idea che non è più scontato trovare gli Stati Uniti al nostro fianco in caso di guerra.

Sul tema del potenziamento della sicurezza nazionale, gli italiani si dividono in modo netto, sottolinea il Censis: “Solo il 25% sostiene in ogni caso un incremento delle risorse finanziarie destinate alla difesa, anche a costo di sacrificare voci di spesa cruciali come la sanità e le pensioni, per adattarsi a vivere in un mondo più pericoloso”.

Spesa per la difesa e capacità militare.

La spesa per la difesa è aumentata del 46% negli ultimi dieci anni, raggiungendo 35,6 miliardi di dollari nel 2024, pari all’1,5% del Pil. Tuttavia, l’Italia spende meno per la difesa rispetto ad altri Paesi europei, come la Grecia, che investe il 3% del suo Pil. Il valore per abitante in Italia è pari a 586 dollari a fronte di 2.440 dollari pro capite negli Stati Uniti (per complessivi 935 miliardi di dollari, pari al 3,2% del Pil), 2.095 in Norvegia, 1.725 in Danimarca, 1.376 in Svezia, 1.291 in Olanda, 1.214 in Finlandia, 1.138 nel Regno Unito, 1.096 in Germania, 926 in Francia, 807 in Polonia. Il personale militare italiano ammonta a 171.000 unità. Siamo preceduti soltanto da Stati Uniti (1,3 milioni), Turchia (481.000), Polonia (216.000), Francia (205.000) e Germania (186.000).

Nato o sistema di difesa europeo?

Se le alleanze saranno decisive per la nostra salvezza, la Nato rimane una pietra angolare della politica di difesa: poco meno della metà degli italiani (il 49%) è favorevole al rafforzamento del patto atlantico, l’8% ritiene che l’Italia debba uscire dalla Nato. Il 58% degli italiani è favorevole a un sistema di difesa europeo integrato, con un esercito unico, armamenti comuni e un comando unificato.



Il riarmo resta un dilemma, le alleanze sono strategiche, ma la politica preferibile per l’Italia è la neutralità.

Riguardo alla guerra russo-ucraina, il 33% degli italiani ritiene giusto schierarsi a difesa di Kiev, solo il 5% sta dalla parte di Mosca, ma la maggioranza assoluta (il 62%) è convinta che il nostro Paese dovrebbe restare neutrale.

Riguardo al conflitto in corso in Medio Oriente, il 21% è a favore dei palestinesi, solo il 9% si schiera con Israele, mentre la grande maggioranza (il 70%) auspica una posizione neutrale dell’Italia.

Riguardo alle dichiarate mire espansionistiche americane, nell’ipotesi di una occupazione della Groenlandia, solo il 4% degli italiani starebbe dalla parte di Washington, il 38% sarebbe favorevole alla costruzione di un’alleanza internazionale per difendere l’isola e la maggioranza (il 58%) preferirebbe ancora una volta che l’Italia mantenesse una posizione di neutralità.

