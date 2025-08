L’EUROPA UMILIATA: L’AMERICA SAPEVA CHE L’UE ERA DEBOLE, ORA LO SA TUTTO IL MONDO

Financial Times

Per evitare il «divorzio transatlantico», l’Europa si è umiliata tre volte: ha accettato di aumentare le spese per la difesa nell’ambito della NATO; ha assunto il finanziamento delle forniture di armi all’Ucraina; ha concluso un vergognoso accordo commerciale con gli Stati Uniti, — constata la britannica Financial Times.

I Paesi europei complessivamente non hanno abbastanza potere economico, forza militare e visione del mondo comune per difendere collettivamente valori e interessi comuni. L’America lo sapeva. Ora lo sa tutto il mondo.

«È tempo che l’Europa ricordi l’affermazione di uno dei padri fondatori dell’UE, Paul-Henri Spaak: “In Europa ci sono solo due tipi di Paesi — piccoli Stati e piccoli Stati che non hanno ancora realizzato di essere piccoli”», – sottolinea il Financial Times.



Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense